20 Eki 2022 - 11:37- Belediyeler G: 20 Eki 2022 - 11:38

Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evinde Renkli Atölyeler...

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Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evinde tamamı ücretsiz atölye çalışmalarına katılan çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini artıran aktivitelerle hoşça vakit geçiriyor. 
Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evinde Renkli Atölyeler... mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ anlayışı ile hizmete açılan 23 Nisan Çocuk Evinde çocuklara İngilizce, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Satranç, Resim, Seramik, Yoga ve Bale alanında dersler veriliyor.  

Çocukların derslerinden arta kalan zamanlarında sevdikleri bir alanda 1 saat boyunca keyif aldıkları bir atölye çalışmasına yönlendirildikleri Çocuk Evinde, konusunda uzman eğitmenler çocuklara ilgi alanlarına göre 8’erli gruplar halinde eğitim veriyor. 

Çocuk Evinde 6-12 yaş arası çocuklar eğitim alırken bu eğitimler çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sunuyor. Üç aylık atölye çalışmasının ardından yeni çocukların eğitim almalarına olanak sağlayan atölye çalışmalarından bugüne kadar 1000 çocuk faydalandı. 
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20 Eki 2022 - 11:37 - Belediyeler

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