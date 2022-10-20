20 Eki 2022 - 11:57- Magazin G: 20 Eki 2022 - 11:58

Zeynep Bastık Büyük Konsere Hazır! Harbiye Konserine Özel Danslarla Geliyor....

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Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri” serisinin devamında 21 Ekim’de hayranlarıyla buluşuyor.
Zeynep Bastık Büyük Konsere Hazır! Harbiye Konserine Özel Danslarla Geliyor.... mask
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İSTANBUL (İGFA) - Sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ev sahipliği yapan İstanbul'un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda efsane konserlerin ev sahibi Atlantis Yapım organizasyonu ile sahne alacak Zeynep Bastık konseri 2 bölümden oluşacak.

İlk bölümde klasik kostümlerle yeni şarkıların da eklendiği bir konseptle hayranlarıyla buluşacak olan sanatçı, konserin 2. Bölümünde sürpriz dansların olacağı bir pop sahnesi ortaya koyacak.

https://youtu.be/hJwyO28e9Dc

Günler öncesinden konsere özenle hazırlanan sanatçı Harbiye konseri için çok heyecanlı olduğunu, hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını bildirerek, çok özel sürprizlerle dolu bir gece olacağının da altını çizdi.

Sosyal medya hesabından konsere hazırlandığı dans videosunu da paylaşan sanatçı şimdiden merak uyandırdı.
# Zeynep Bastık

20 Eki 2022 - 11:57 - Magazin

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