20 Eki 2022 - 12:02- Belediyeler G: 20 Eki 2022 - 12:03

Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Muhtarlar Onuruna Yemek...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Muhtarlar Onuruna Yemek... mask
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19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Pursaklar Belediyesi tarafından, kırsal kesimde ve merkezde olmak üzere 21 mahallede görev yapan mahalle muhtarları onuruna yemek verildi.

Yemek programına katılan İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk’ün tüm masaları gezip, günün sahipleri olan muhtarlarla tek tek selamlaşarak günlerini kutladı.

‘‘Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz’’

Günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizin muhtarları görevlerini özveriyle yerine getirerek talepleri üst makama iletmede eksiksiz hizmet veriyorlar. Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz.

İnşallah muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızın, talep ve ihtiyaçlarını en kısa süre içerisinde karşılamaya devam edeceğiz. Mahallelerimize yaptığımız çalışmalarımızı yerinde takip ederek, bizlere gerektiğinde rehberlik eden tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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20 Eki 2022 - 12:02 - Belediyeler

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