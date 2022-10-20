20 Eki 2022 - 16:16- Belediyeler

Ankara Haber; Başkan Altınok: Muhtarlarımız Mahallelerimizin Dert Ortağıdır...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi`nde Keçiören’de görev yapan muhtarlarla buluştu.
Ankara Haber; Başkan Altınok: Muhtarlarımız Mahallelerimizin Dert Ortağıdır... mask
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Başkan Altınok kutlama buluşmasında yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımız öncü ve birinci kapıdır. Vatandaşımızın ne sıkıntısı, ne derdi, ne problemi varsa ilk olarak muhtarlarımıza söylüyorlar. Diğer kurumlarımızla da muhtarlarımız iletişim halindedir. Muhtarlarımız bu anlamda mahallenin dert ortağıdır. Muhtarlarımız demokrasimizin kalesi, demokrasimizin beşiğidir.” dedi.

Muhtarlığın yerel yönetimde önemli bir müessese olduğunu da söyleyen Altınok konuşması şöyle sürdürdü:

“Bayrak çekme yetkisi Cumhurbaşkanlığımızda, Valiliğimizde ve muhtarlarımızda vardır. Belediye başkanında bu yetki yoktur. Devletimizin muhtarlarımıza böyle önemli bir bakışı vardır. Biz bir Keçiören ailesiyiz. Eksiğimiz noksanımız olabilir ama bilin ki kastımız olmaz. Keçiören Ankara'nın ikinci Türkiye'nin üçüncü büyük ilçesidir. Keçiören'de bütün mahallelerimize dokunduk, dokunmadığımız mahallemiz yok, hizmetimizin gitmediği mahallemiz yok. Bu hizmetler artarak devamedecek. Kısa zamanda iyi işler yaptık. Görev süremizin 2 yılı pandemi ile geçti ama hizmetlerimiz kesintisiz devam etti.”

Muhtarlara elektrik ve doğalgaz desteği sağlamak için girişimlerde bulunacaklarını da belirten Altınok, “Elektrik ve doğalgazla ilgili de bakanlığımıza bir yazı yazacağız, oradan gelecek cevaba göre bir limit koyacağız, o çerçevede de destek vereceğiz. Tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum. Muhtarlık yapmış olan rahmete gitmiş olan tüm geçmişimizi rahmet ve minnetle alıyorum. Şu an görevde olan tüm muhtarlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Günü buluşmasına Başkan Altınok’un yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç ve muhtarlar katıldı. ​

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20 Eki 2022 - 16:16 - Belediyeler

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