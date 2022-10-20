20 Eki 2022 - 20:18- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören’deki Çocuk Şenliğine Yoğun İlgi...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda düzenlenen ve kapsam itibariyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Çocuk Şenliği’nde 7'den 70'e tüm çocuklar eğlenceli anlara tanıklık etti.
Ankara Haber; Keçiören’deki Çocuk Şenliğine Yoğun İlgi... mask
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Keçiören Belediyesi Kent Konseyi organizasyonuyla Keçiören ve Ankara’daki ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan şenlikte çocuklar gün boyunca bilim, sanat, masal, halk oyunları, müzik, tasarım ve beceri atölyeleri ile birbirinden keyifli etkinliklere katıldılar. Etkinlikte alana kurulan Dede Korkut çadırında masal dinletisi, bomba arama köpeklerinin renkli gösterisi ve ASELSAN tarafından geliştirilen bomba imha robotunun tanıtımı da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 15 okul ve 1547 öğrencinin katılım sağladığı, 19 farklı atölyenin kurulduğu etkinlikte çocukların atölye çalışmalarına eşlik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’de çocuklar ve gençler için birçok hizmetin ve tesisin bulunduğunu söyledi.

Başkan Altınok çocuklara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Keçiören’de çocuk olmak güzel. Biz çocukluğumuzda Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a giderdik. Şimdi Keçiören’de yaşayan çocuklarımız ilçe dışına çıkmadan burada eğleniyorlar.  Çünkü çocuklarımız için çocuk lunaparkı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, lunapark, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık.

Türkiye’de en çok park olan ilçe Keçiören Kösrelik göletine de su oyunları alanı yapacağız. Burası da 179 dönümlük bir alandır. Yine en çok spor tesisi de Keçiören’dedir. Voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Bu anlamda Keçiörenli çocuklarımız çok şanslı.”

Çocuklara çeşitli ikramların sunulduğu şenlikte aileler de gün boyu eğlenceli anlara ortak oldu. ​

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20 Eki 2022 - 20:18 - Belediyeler

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