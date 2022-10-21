21 Eki 2022 - 16:20- Belediyeler G: 21 Eki 2022 - 16:21

Ankara Haber; “Mamak’ta Her Mevsim Ayrı Güzel”

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Baharda çiçeklerle bezenen, kış aylarında adeta beyaz gelinlik giyen Mamak, sonbaharda ise sararıp, dökülmüş yapraklar arasında eşsiz bir güzelliğe bürünüyor.
Ankara Haber; “Mamak’ta Her Mevsim Ayrı Güzel” mask
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Başkent’imizin göz bebeği Mamak, Sonbahar gelinliğini üstüne giydi. Kırsal mahalleleri, yeşil alanları ile Mamak, Sonbahar’ı tüm renkleri ile yaşıyor. Sararan yapraklar, yer yer kızıla, kahveye dönen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. 

“Fotoğraf tutkunlarını, Mamak’ı fotoğraflamaya bekliyoruz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eşsiz doğa fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Başkan Murat Köse, “Mamak’ta her mevsim ayrı güzel.  Sonbahar’da ise Mamak bir başka güzel. Doğa fotoğrafına merakı olan kıymetli hemşehrilerimizi, Sonbahar’da Mamak’ı fotoğraflamaya bekliyoruz” dedi. 
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21 Eki 2022 - 16:20 - Belediyeler

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