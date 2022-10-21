Ankara Haber; Çankaya’da Asfalt Sezonu Devam Ediyor...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ‘Çankaya’nın asfalt ve kaldırım sorunu kalmayacak’ sözünden hareketle altyapı çalışmalarına önem veren Çankaya Belediyesi, sezon sonuna yaklaşırken asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye bu hafta Birlik, Kazım Özalp, Alacaatlı, Koru, Öncebeci gibi birçok mahallede asfalt çalışması yaptı.Yakupabdal Mahallesinde yer alan Asfalt Üretim Tesisinde de kendi işçisi ile ilçenin ihtiyacı olan asfaltı üreten Çankaya Belediyesi, Aralık ayına dek sürecek asfalt çalışmalarında ihtiyaca göre tüm ilçede çalışmalarını tamamlamış olacak.

HEDEF 100 BİN TON

İlçede yer alan 123 mahalle ve 4 bine yakın sokakta tam kaplama asfalt ve onarım çalışması yapan Çankaya Belediyesi, 2022 yılı için hedeflediği 100 bin ton asfaltı ilçede kullanmış olacak.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın iyi ki Çankaya’da yaşıyorum diyebilecekleri hizmetleri birer birer yerine getiriyoruz. Onların kendilerini rahat, huzurlu ve mutlu hissedecekleri bir Çankaya için tüm çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.