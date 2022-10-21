Ankara Haber; Pursaklar’da Tiyatro Coşkusu...

Kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliğini elinde bulunduran Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, yeni sezonda da tiyatro gösterileri ile dolu dolu geçiyor. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahne alan her tiyatro gösterisine büyük bir ilgi gösteren Başkan Ertuğrul Çetin, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da göçebe olarak yaşayan bir çingene obasının hikâyesini anlatan ‘‘Periferi’’ tiyatro oyununu salonu dolduran tiyatro severlerle birlikte izledi.

‘‘Sezonun 2.oyunu olan ‘Periferi’ tiyatro gösterisine olan ilgi muhteşemdi’’

İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinin açıldığı günden bu yana ilçemizde gerekli ilgiyi görmeye devam ediyor. Sezonun 2.oyunu olan ‘Periferi’ tiyatro gösterisine olan ilgi muhteşemdi. İlçemizde sanat dolu günleri hız kesmeden sürdürürken, hemşehrilerimziin bu ilgisine olumlu yanıt vermeye devam edip, kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek’’ dedi.