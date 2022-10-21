21 Eki 2022 - 11:44- Belediyeler G: 21 Eki 2022 - 11:45

Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Öğrencilere Yardımcı Kitap Desteği...

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Pursaklar Belediyesi, 8. ve 12.sınıf öğrencilerinin eğitimine destek vermek ve sınavlarda başarılı olabilmeleri için yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımına başladı.
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Öğrencilere Yardımcı Kitap Desteği... mask
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Her sene olduğu gibi öğrencilerin kaynak çeşitliliğini artırmak için yardımcı kitap desteğinde bulunan Pursaklar Belediyesi, 8. ve 12.sınıf öğrencilere destek olmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği vermeye devam ediyor. 

Kitapların dağıtım hazırlıklarının tamamlandığı Pursaklar Yaşam Merkezini ziyaret ederek, kaynak kitapları inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. 

‘‘Gençler, hedeflerinize bir adım daha yaklaşın diye 8. ve 12.sınıf öğrencilerimize yardımcı kaynak kitapları bizden’’

8. ve 12.sınıf öğrencilerinin hazırlık sürecinde yardımcı kaynak kitap desteği ile gerekli takviyeleri yaparak çocukların daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarına imkân sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençler, hedeflerinize bir adım daha yaklaşın diye 8. ve 12.sınıf öğrencilerimize yardımcı kaynak kitapları bizden. Her sene olduğu gibi bu sene de sizler için hazırlığımızı yaptık.

Öğrencilerimizi bu güzel imkânları değerlendirmek üzere Pursaklar Yaşam Merkezimize davet ediyoruz. Başarının anahtarının çalışmak olduğu bilinci ile hareket ederek, hedeflerinize ulaşmanızı canı gönülden istiyorum. Belediye olarak elimizden geldiği sürece sizlere destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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21 Eki 2022 - 11:44 - Belediyeler

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