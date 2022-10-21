Ankara Haber; Pursaklar'ın Gençleri Gençlik Kampında...

Kültürel, sanatsal ve sosyal projelerle gençlerin takdirini kazanan Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile belediye bünyesinde hizmet veren ve gençlere yönelik birçok etkinliklerde avantaja sahip olan Erdemli Gençlik üyelerini kampa yolladı.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelerek, onlarla vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kamp için belediye önünden hareket edecek olan otobüslerdeki gençlerle teker teker ilgilenerek, hayırlı yolculuklar diledi.

‘‘Hatay’da birkaç gün gönüllerince zaman geçirecekler’’

Gençlerin vakit geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri mekânların sayısını çoğaltırken çeşitli gezilere de gönderdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Gençlerimizi kampa gönderdik. Hatay’da birkaç gün gönüllerince zaman geçirecekler. Gençlik Kampında doğa gezileri ve çeşitli aktivitelerle bol bol eğlenme imkânı bulacaklar. Umarım iyi dostluklar kurar ve dinlenerek gelirler. Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyen Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim" dedi.