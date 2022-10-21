21 Eki 2022 - 11:57- Magazin G: 21 Eki 2022 - 11:58

'Aşkın Saati'nde 'evet' dediler! Aşkın Saati Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

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Sowa Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Hasan Gümet'in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Özgür Özgülgün'ün kaleme aldığı Aşkın Saati filminin çekimleri tamamladı.
'Aşkın Saati'nde 'evet' dediler! Aşkın Saati Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? mask
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İSTANBUL (İGFA) - Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı Aşkın Saati filmi setin son gününü düğünle bitirdi.

Çekimler süresince hem set ekibi hem de oyuncular eğlenceli sahnelere imza attı. 150 figüranın kullanıldığı düğün sahnesi için her oyuncuya özel kıyafet, saç ve makyaj yapıldı

Kutlama gibi son set günü yapan ekip, seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Aşkın Saati beyazperdede seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
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21 Eki 2022 - 11:57 - Magazin

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