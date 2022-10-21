Ankara Haber; Gölbaşında Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteğinin Kuraları Çekildi

Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarının vurgusunu yapan Başkan Ramazan Şimşek, %100 hibe ile 200 kg buğday yardımına devam ettiklerini duyurmuştu.

Gölbaşı’nda ikamet eden ve ilçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan Gölbaşılı üreticiler arasından Noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayan kura çekimi programına; Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. İnternetten başvuru yapan 1376 çiftçi arasından noter huzurunda ve mahalle bazında kayıtlı üretici sayısına göre tespit edilen kontenjana göre yapılan dijital çekiliş ile 500 çiftçi belirlendi.

Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bereketli kılsın, birimizi bin yapsın.” dedi.

Başkan Şimşek, “Ekilen her bir tohumun vatanımıza, milletimize ve çiftçimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederim. Tarım ve hayvancılık konusunda ülke tarımına yön verecek projelere hayat vereceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.