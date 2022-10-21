21 Eki 2022 - 12:10- Belediyeler G: 21 Eki 2022 - 12:11

Ankara Haber; Gölbaşında Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteğinin Kuraları Çekildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, önceki senelerde ülkemizde ve Gölbaşı’nda yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması için başlattığı yüzde 100 hibeli buğday desteğine hız kesmeden devam ediyor.
Ankara Haber; Gölbaşında Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteğinin Kuraları Çekildi mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarının vurgusunu yapan Başkan Ramazan Şimşek, %100 hibe ile 200 kg buğday yardımına devam ettiklerini duyurmuştu.

Gölbaşı’nda ikamet eden ve ilçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan Gölbaşılı üreticiler arasından Noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayan kura çekimi programına; Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. İnternetten başvuru yapan 1376 çiftçi arasından noter huzurunda ve mahalle bazında kayıtlı üretici sayısına göre tespit edilen kontenjana göre yapılan dijital çekiliş ile 500 çiftçi belirlendi. 

Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bereketli kılsın, birimizi bin yapsın.” dedi. 

Başkan Şimşek, “Ekilen her bir tohumun vatanımıza, milletimize ve çiftçimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederim. Tarım ve hayvancılık konusunda ülke tarımına yön verecek projelere hayat vereceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

# Ankara Haber; Gölbaşında Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteğinin Kuraları Çekildi, ankara, ankara gölbaşı, Gölbaşı Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'ın Gençleri Gençlik Kampında... mask
Ankara Haber; Pursaklar'ın Gençleri Gençlik Kampında...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Öğrencilere Yardımcı Kitap Desteği... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Öğrencilere Yardımcı Kitap Desteği...
Ankara Haber; Pursaklar’da Tiyatro Coşkusu... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Tiyatro Coşkusu...
Ankara Haber; Çankaya’da Asfalt Sezonu Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Çankaya’da Asfalt Sezonu Devam Ediyor...
Ankara Haber; “Mamak’ta Her Mevsim Ayrı Güzel” mask
Ankara Haber; “Mamak’ta Her Mevsim Ayrı Güzel”
Ankara Haber; Geleneksel Türk El Sanatları Estergon Kalesi’nde Yaşatılıyor... mask
Ankara Haber; Geleneksel Türk El Sanatları Estergon Kalesi’nde Yaşatılıyor...
Ankara Haber; Ted Ankara Kolejliler Federasyon Kupasıyla Başkan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Ted Ankara Kolejliler Federasyon Kupasıyla Başkan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Keçiören’deki Çocuk Şenliğine Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Keçiören’deki Çocuk Şenliğine Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Muhtarlarımız yerel yönetimlerin ilk basamağıdır. mask
Ankara Haber; Muhtarlarımız yerel yönetimlerin ilk basamağıdır.
Ankara Haber; Başkan Altınok: Muhtarlarımız Mahallelerimizin Dert Ortağıdır... mask
Ankara Haber; Başkan Altınok: Muhtarlarımız Mahallelerimizin Dert Ortağıdır...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Pursaklar'ın Gençleri Gençlik Kampında... mask
Ankara Haber; Pursaklar'ın Gençleri Gençlik Kampında...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Öğrencilere Yardımcı Kitap Desteği... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Öğrencilere Yardımcı Kitap Desteği...
Ankara Haber; Pursaklar’da Tiyatro Coşkusu... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Tiyatro Coşkusu...
Ankara'da ‘Park Et Devam Et’ Uygulamasının İkincisi Macunköy Metro İstasyonu! mask
Ankara'da ‘Park Et Devam Et’ Uygulamasının İkincisi Macunköy Metro İstasyonu!
Ankara Haber; Çankaya’da Asfalt Sezonu Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Çankaya’da Asfalt Sezonu Devam Ediyor...
‘Ressamların İzinde: Ankara’ Eşsiz Sanat Eserleriyle Yepyeni Bir Sergi ve Gezi Deneyimi Yaşatıyor! mask
‘Ressamların İzinde: Ankara’ Eşsiz Sanat Eserleriyle Yepyeni Bir Sergi ve Gezi Deneyimi Yaşatıyor!
Ankara Haber; “Mamak’ta Her Mevsim Ayrı Güzel” mask
Ankara Haber; “Mamak’ta Her Mevsim Ayrı Güzel”
Ankara Haber; Geleneksel Türk El Sanatları Estergon Kalesi’nde Yaşatılıyor... mask
Ankara Haber; Geleneksel Türk El Sanatları Estergon Kalesi’nde Yaşatılıyor...
Ankara Haber; Ted Ankara Kolejliler Federasyon Kupasıyla Başkan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Ted Ankara Kolejliler Federasyon Kupasıyla Başkan Şimşek’i Ziyaret Etti...

21 Eki 2022 - 12:10 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL