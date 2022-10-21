Ankara Haber; Keçiören Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi Peyzajla Güzelleşiyor...

Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak 39 bin metrekarelik alana konuşlanmış tarihi müze, çevresinde yürütülen peyzaj çalışmalarıyla ziyaretçilerine devasa bir rekreasyon alanı da sunacak. İnşasında sona yaklaşılan Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi’nin etrafında şu anda ağaçlandırma, çim ekim ve çeşitli türde çiçek dikimi çalışmaları devam ediyor.

Milli Mücadele’de önemli bir karargâh olan Çoban Mektebi’ni, Türk tarihine yakışır bir müze haline getirdiklerini, etrafında yürüttükleri çalışmalarla da burayı bir vaha görünümüne kavuşturduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören, Milli Mücadele döneminde kurtuluşun en önemli karargâhlarından biri olmuştur. Bu anlamda biz de tarihimizi yaşatacak, milli benliğimizi gelecek nesillerimize aktaracak olan müze projemize Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokolün ardından ivedilikle başladık.

Şuan projemizi tamamlamak üzereyiz. Subayevleri Mahallemizde bulunan, Çoban Mektebi olarak da bilinen tarihi yapımızı müze haline getirdik. Çevre düzenleme çalışmasıyla burayı tarihimize ve ecdadımıza uygun bir görünüme kavuşturduk. 39 bin metrekarelik alana sahip müzemiz önemli bir rekreasyon alanıyla misafirlerimizi ağırlayacak.” dedi. ​