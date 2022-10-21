21 Eki 2022 - 16:25- Kültür - Sanat

Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’nı Ağırladı!

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Başkent Millet Bahçesi ise ‘90’lar Türkçe Pop Parti’ konserini ağırladı. Ankaralılar, Ragga Oktay, Grup Vitamin, Mansur Ark şarkıları ve DJ Hakan Küfündür’ün performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.
Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’nı Ağırladı! mask
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde dün akşam (20 Ekim 2022, Perşembe) CSO Ada Ankara Tarihi Salon ‘Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’nı ağırladı. Caz müziği alanında özel ihtisas sahibi bando astsubaylarının bir araya gelmesiyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında 2008 yılında kurulan ‘Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’, konser sırasında ulusal ve evrensel eserlerin seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturdu.  

Ankara ve Resim Heykel Müzesi, ‘Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Parlamenter Bestekârlar’ konserine ev sahipliği yaparken, Küçük Tiyatro’da ise Başkent Ortaoyuncuları tarafından ‘Bir Yudum Temaşa’ ortaoyunu sergilendi. Geleneksel tiyatro kültürümüzün öznelerinin sahnelendiği, tek perdelik komedi oyununda, meddahın anlatımıyla, Karagöz ile Hacivat’ın, İbiş ile Memiş’in, Kavuklu Hamdi ve Pişekârın aralarında geçen diyaloglar izleyicilere keyifli anlar yaşattı. 

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

# Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’nı Ağırladı!, Başkent Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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21 Eki 2022 - 16:25 - Kültür - Sanat

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