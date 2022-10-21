21 Eki 2022 - 20:37- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören Sanat Galerisi Sanatseverleri Bekliyor! 15 Kasım’a Kadar Açık...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nin sergi salonunda Osmanlı ve modern sanat eserlerinin karması niteliğindeki eserlerden oluşan ‘Keçiören Sanat Galerisi’nin açılışı bugün gerçekleştirildi.
Ankara Haber; Keçiören Sanat Galerisi Sanatseverleri Bekliyor! 15 Kasım’a Kadar Açık... mask
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Sanat Tarihi Araştırmacısı Mine Erbek küratörlüğünde 9 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen Sanat Galerisi’nin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Eyüp Gökhan Özekin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve sanatseverler katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılışta yaptığı konuşmada, “Muhteşem eseler var burada. Bu eserler sanatçılarımızın sanatçılığını, sanatkârlığını gösteriyor.  Zaman, emek, dikkat gerektiren eserler var sanat galerimizde. Öyle bir emek gerektiriyor ki, her eserin doğuşunun bir hikâyesi var, gönüllerdeki yeri var.

Zengin ve derin kültürümüzün devamını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmalıyız. Üstün bir sanat var burada. Sanat Tarihi Araştırmacısı Mine Erbek Hanımefendiye serginin açılmasındaki emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Buraya eserleriyle katılan tüm hocalarımıza sanat yaşamlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Başkan Altınok, yeni nesillere Türk kültür ve sanatının anlatılması gerektiğini de vurgulayarak şunları söyledi:

“Milletleri millet, devletleri devlet yapan kültürleri vardır. Biz aşağılık kompleksine kapılıyoruz. Çok engin, derin, zengin bir tarih, kültür ve medeniyete sahibiz. İnsanlığa sanat, kültür, mimari alanında çok şey verdik. Fransız ve Çin mutfağı zengin denir, esasında bizim kalemimiz olamazlar. Bu değerlerimizi yeni nesillere anlatmamız lazım. Kültürümüzün zenginliğinden, medeniyetimizden maalesef haberdar olmayan gençlerimiz var. Sosyal medya ekranına sıkıştırılmış bir nesil var. Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ diyor. Bu bakımdan sanatımıza sahip çıkacak gelecek nesillerimize aktaracağız.”

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sanata ve sanatçıya büyük destekler verildiğini söyledi.

Açılışta, protokol konuşmalarının ardından galerideki sanat eserleri tek incelenerek sanatçılar tebrik edildi. Seramik, takı, tesbih, teship, gümüş işlemeciliği, Anadolu kadın ve gelin başlıklarından oluşan 240 eser 15 Kasım’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. ​

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21 Eki 2022 - 20:37 - Belediyeler

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