Bakan Kasapoğlu Kütahya'da

KÜTAHYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Havalimanı’nda; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy katılımıyla karşılandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılama töreninin ardından inceleme ve programlara katılmak üzere il protokolüyle Kütahya’ya hareket etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.