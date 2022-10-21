Bakan Kasapoğlu Kütahya'da

KÜTAHYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Havalimanı’nda; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy katılımıyla karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılama töreninin ardından inceleme ve programlara katılmak üzere il protokolüyle Kütahya’ya hareket etti.