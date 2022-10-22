22 Eki 2022 - 10:37- Belediyeler G: 22 Eki 2022 - 10:38

Ankara Büyükşehir'den Afetlere Karşı Önlem!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem geçmişte yaşanan sel felâketlerinin izlerini silmeye hem de yaşanması muhtemel yeni afetlerin sonuçlarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bu kapsamda; 24 ilçede toplam 201 noktada menfez ve dere geçiş köprüsü çalışması başlattı.
Ankara Büyükşehir'den Afetlere Karşı Önlem! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgeler olmak üzere Başkentin birçok noktasında menfez ve dere geçiş köprüsü yapımına başladı.

Çalışmalar kapsamında; yıpranan, yetersiz kalan ya da kullanılamayacak hâle gelen menfez ve dere geçiş köprüleri yenilenirken, daha önce önlem alınmayan riskli noktalarda da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

RİSK TAŞIYAN NOKTALARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Fen işleri Daire Başkanlığı, ihalesi tamamlanan toplam 24 ilçedeki 201 noktada çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar 35’ten fazla menfez ve dere geçiş köprüsünün imalatını yaptı.

Altındağ, Ayaş, Çubuk, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam ile Şereflikoçhisar ilçelerinde yapılan keşifler sonucunda riskli olduğu tespit edilen 10 noktada ise çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Ankara’nın 24 ilçesinde dere ve akarsu yataklarında gerçekleştirilen çalışmaların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından onaylanan projelerle gerçekleştirildiğini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Sanat Yapıları İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü Altyapılar Şefi İsmail Yıldırım,
“Yapmış olduğumuz menfez ve köprü çalışmaları Ankara’nın muhtelif yerlerinde devam ediyor. Bu süreçte, meydana gelen felâketlere bağlı olarak can ve mal kayıplarını önlemeyi hedefliyoruz”
dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bunları hep beraber yaşadık, yine aynı şeyleri yaşamamak adına halkımızın güvenliğini sağlamak için menfezlerimizi DSİ onayıyla yapıyoruz. Bunlar bizim gelecekteki yollarımızı, ulaşımımızı daha aktif kullanmamızı da sağlayacak. Mansur Başkan’ımızın da bu konudaki hassasiyetini göz önünde bulundurarak, yapmış olduğumuz imalatlar halkımızın daha sağlıklı ulaşımını sağlayacak. Ankara genelinde 24 ilçemizde 35’i aşkın menfezimiz tamamlanmış durumda ve önümüzdeki bir yıllık süreçte 200’ün üzerinde projelendirilen menfez ve köprüyü tamamlamış olacağız.”

Çalışmaların tamamlanmasıyla; merkez ve ilçelerde yer alan yollar sel gibi afetlere karşı korunurken, olası can ve mal kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

# Ankara Büyükşehir'den Afetlere Karşı Önlem!
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22 Eki 2022 - 10:37 - Belediyeler

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