Ankara Haber; Çankayalı Minikler Bostanda Öğreniyor...

Çevre bilinci oluşturmak için çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak doğada etkin zaman geçirmelerini sağlayan Çankaya Belediyesi, kreşlerinde eğitim alan çocukları toprakla buluşturuyor. Çocuklar doğa, ekosistem, toprak su ve hava gibi kavramları yaşayarak, hissederek ve eğlenerek öğreniyor.

Seralardan sebze adalarına, sarmaşıklardan meyve ağaçlarına, çiçeklerden çalı bitkilerine kadar birçok çeşitliliğin olduğu Moni Bostan’da yaklaşık 3 saat geçiren çocuk grupları, bitki üretim tekniklerini de uygulayarak öğreniyor. Bostanda özgürce koşup doğal ortamda oyunlar oynayan çocuklar, atölyelerde ve seralarda tarımın önemini ve sürdürülebilirliğini yakından tanıyor.

“NE EKERSEN ONU BİÇERSİN”

Çankaya Belediyesinin en çok çocukların belediyesi olduğunu her fırsatta vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımızın erken yaşta bilinç kazanmasını, eğitilmesini son derece önemsiyoruz. Kreşlerimizde eğitim alan çocuklar doğayla, çevreyle, tarımla, bilimle, teknolojiyle, sanatla tanışıyor. Uzman eğitmenlerimiz ve öğretmenlerimiz her yıl yüzlerce çocuğumuzun geleceğe ilk adımında rehberlik ediyor, öğretiyor.

Çocuklarımızın toprakla iç içe olması, toprağı ve toprağın bize verdiklerini öğrenmesi bizler için çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar da toprak gibi ilgi ister, sevgi ister. Atalarımızın ‘ne ekersen onu biçersin’ sözü çocuklarımız için de ne kadar uygun. Biz onları eğitelim, öğretelim ki onlar da bu ülkenin yarınlarına yararlı olabilsinler, onlar da sonraki nesillere aktarabilsinler” diye konuştu.