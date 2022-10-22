ankara Haber; Şampiyon Pursaklar Belediye Spor...

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kaymakamlık tarafından düzenlenen Kurumlararası Futbol Turnavası’nın final müsabakasında Pursaklar Belediye Spor ve Polisgücü maçını İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve çok sayıda futbolseverle birlikte izledi.
Turnuva boyunca takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Pursaklar Belediye Spor, çekişmeli geçen maçın ardından Polisgücü'nü mağlup ederek şampiyon oldu. Kaymakamlık Futbol Turnuvası şampiyonu olan Pursaklar Belediye Spor takımına İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.
‘‘Kaymakamlık Futbol Turnuvası güzel bir spor etkinliğine sahne oldu’’
Kurumlararası Futbol Turnavası’ndaki başarılarından dolayı Pursaklar Belediye Sporcularını tek tek tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Pursaklar Belediye Spor oldu. Kaymakamlık Futbol Turnuvası güzel bir spor etkinliğine sahne oldu. Kurumların kaynaşmasına aracılık eden Pursaklar Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Coşkulu oyunları ve hırsları ile kupayı belediyemize getiren çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.