Zeynep Bastık Harbiye'yi Salladı!

Biletleri günler öncesinde tükenen konserde hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan sanatçı eşsiz bir müzik şölenine de imza attı. Sahneye biri klasik diğeri modern 2 kostümle çıkan Bastık, ‘Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum diyerek söze başladı.
Bastık’ı izlemeye gelen ünlü dostlarına da ara ara göndermeler ve espriler yapan sanatçı sahneyi tam bir pop disco şovuna çevirdi. Harbiye’ye özel repertuvar hazırlayan sanatçıya sahnede 8 dansçı eşlik etti. 2 saat sahnede kalan sanatçı hayranlarına hem görsel hem de müzik şov yaşattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.