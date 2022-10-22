Zeynep Bastık Harbiye'yi Salladı!

Biletleri günler öncesinde tükenen konserde hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan sanatçı eşsiz bir müzik şölenine de imza attı. Sahneye biri klasik diğeri modern 2 kostümle çıkan Bastık, ‘Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum diyerek söze başladı.

Bastık’ı izlemeye gelen ünlü dostlarına da ara ara göndermeler ve espriler yapan sanatçı sahneyi tam bir pop disco şovuna çevirdi. Harbiye’ye özel repertuvar hazırlayan sanatçıya sahnede 8 dansçı eşlik etti. 2 saat sahnede kalan sanatçı hayranlarına hem görsel hem de müzik şov yaşattı.