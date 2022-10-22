22 Eki 2022 - 16:36- Magazin G: 22 Eki 2022 - 16:38

Zeynep Bastık Harbiye'yi Salladı!

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Zeynep Bastık, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri” kapsamında Harbiye’de hayranlarıyla buluştu.
Zeynep Bastık Harbiye'yi Salladı! mask
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Biletleri günler öncesinde tükenen konserde hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan sanatçı eşsiz bir müzik şölenine de imza attı. Sahneye biri klasik diğeri modern 2 kostümle çıkan Bastık, ‘Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum diyerek söze başladı.

Bastık’ı izlemeye gelen ünlü dostlarına da ara ara göndermeler ve espriler yapan sanatçı sahneyi tam bir pop disco şovuna çevirdi. Harbiye’ye özel repertuvar hazırlayan sanatçıya sahnede 8 dansçı eşlik etti. 2 saat sahnede kalan sanatçı hayranlarına hem görsel hem de müzik şov yaşattı.
# Zeynep Bastık Harbiye'yi Salladı!, Zeynep Bastık, Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri
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22 Eki 2022 - 16:36 - Magazin

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