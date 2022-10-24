Başkent Kültür Yolu Festivali Sona Erdi...

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam Yusuf İslam, Murat Boz, Armoni Mızıkası, De Lejos konserleri ve Göbeklitepe Operası’yla Ankaralılar kültür sanatla dolu bir gece yaşadı.

‘Father & Son,’ ‘Wild World' ve umudun ölümsüz marşı ‘Peace Train' gibi hit şarkıların yazarı Yusuf İslam, CSO Ada Ankara’da Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Yusuf İslam, konserlerden elde edilen gelirin dünyanın dört bir yanındaki insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan “Peace Train”e aktarılacağını açıkladı.

Göbeklitepe Operası, sanatseverleri eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkardı

Büyük Tiyatro Göbeklitepe Operası, sanatseverleri sanatın estetik dokunuşuyla, eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkardı. ‘Zamanın Sıfır Noktası’ olarak da adlandırılan Göbeklitepe’nin izlerini takip ederek oluşturulan eserde binlerce yıl öncesinin karakterleri Avva ve Taru'nun aşkları aracılığıyla tarihin önemli bir dönemi sahneye taşındı. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana aşkın hayatın akışını belirleyecek güce sahip olduğuna dikkat çeken hikayesi ile Göbeklitepe Operası seyircilerden büyük alkış aldı.

Murat Boz konserini 50 bin kişi izledi

Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden Murat Boz ise Başkent Millet Bahçesi’nde Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren ve sahne şovlarıyla sevenlerine görsel bir şölen sunan Murat Boz konserini 50 bin kişi izledi.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon da ise ‘Armoni Mızıkası’ konseri vardı. Türkiye'nin en eski ve en köklü çok sesli müzik kurumu olan Armoni Mızıkası konserini şef Metin Kazgan ve yardımcı şef Levent Türkel yönetti. Solistler Gökçe Nur Semerci, İlker Gökkaya, Ömer Türkmenoğlu ve Özlem Üngör’e zurnada Hüseyin Geçer, kemençede ise Volkan Karaoğlu eşlik etti.

Ankara Kale Kapısı’nda ise 2016 yılında Ankara'da kurulan ‘De Lejos’, Latin ve Flamenko müziğinin çok bilinmeyen eserleriyle Ankaralılara keyifli saatler yaşattı.