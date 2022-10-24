24 Eki 2022 - 11:06- Belediyeler G: 24 Eki 2022 - 11:07

Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek!

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Mamak Belediyesi, Ankara’da ve Türkiye’de mesleki eğitim öğrencilerine ilk nakdi destek veren belediye olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek! mask
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mesleki eğitim merkezi öğrencilerine mali destek sağlayacak iş birliği protokolünü imzaladı.

"Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrencileri Destekleme Protokolü" nün Musiki Muallim Mektebi'ndeki imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 2021 sonunda 159 bine ulaştırılabildiğini belirterek “Hedefimiz 2022 sonunda, 159 bin olan çırak, kalfa sayısını 1 milyona ulaştırmaktı. Cumhurbaşkanımız da bu rakamı kamuoyu ile paylaştı.

Bugün itibarıyla 10 ay gibi kısa sürede Türkiye'deki çırak, kalfa sayısı 900 bin 675'e yükseldi. Hedefimiz, Kasım ayında 1 milyon çırak ve kalfa sayısına ulaşmak, aralık ayında 1 milyonun üzerine çıkmak" dedi. Özer, Türkiye'nin her noktasında çırakların ve kalfaların işletmelerdeki sayılarının arttığını bildirdi. Mamak Belediyesi'ne sağladığı destek dolayısıyla teşekkür eden Bakan Özer, "Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran her gencimize asgari ücretin üçte biri kadar devlet olarak ücret ödüyoruz. Çıraklarımız yaklaşık 1700 lira, 2 bin 700 lira da kalfalarımız devlet tarafından ücret alıyorlar. Aynı zamanda iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalarını yaptırıyoruz" diye konuştu.

Mamak Belediyesi de Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilere mali destek verecek. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Belediye Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız kararla, mesleki ve teknik programa kayıtlı 19 yaşından gün almamış tüm öğrencilerimize 500 lira destek sağlayacağız" dedi.

İmza törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile çok sayıda davetli katıldı. Programın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse protokolle birlikte Mamak Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

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24 Eki 2022 - 11:06 - Belediyeler

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