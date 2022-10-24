24 Eki 2022 - 11:11- Belediyeler G: 24 Eki 2022 - 11:12

Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak...

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Çankaya Belediyesi Cumhuriyet'in 99'uncu yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 28 Ekim'de "Kampüs Sokakta" etkinlikleriyle başlayacak kutlamalar, 29 Ekim'de "Meşaleli Yürüyüş" ve Can Bonomo, KÖFN konserleriyle doruk noktasına ulaşacak.

Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak... mask
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Çankaya Belediyesi Cumhuriyet'in 99'uncu yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. "İlelebet Cumhuriyet" sloganıyla Başkent için dolu dolu bir kutlama programı hazırlayan Çankaya Belediyesi, bu yıl genç sanatçıları Ankaralılarla buluşturacak. Cumhuriyet coşkusu 28 Ekim'de Anıtpark'ta düzenlenecek "Kampüs Sokakta" etkinlikleriyle başlayacak. Etkinlikte iki gün boyunca üniversite öğrenci toplulukları ve genç sanatçılar, müziğin renkleriyle dolu şenlikte Çankayalılarla buluşacak.

28 Ekim'deki etkinlikler, son dönemin en çok ilgi gören sanatçılarından biri olan Emir Can İğrek konseriyle devam edecek. 29 Ekim Günü'nde ise kutlamalar, Meşaleli Yürüyüş ile doruk noktasına çıkacak. Çankayalılar Kızılay'dan Anıtkabir'e aydınlığın simgesi meşaleleriyle birlikte yürüyecek. Yürüyüşün ardından kutlamalar Anıttepe'de düzenlenecek Can Bonomo konseriyle noktalanacak.

TÜM BAŞKENTLİLER DAVETLİ

Çankayalıları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu ülkenin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi için mücadele veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Biz bu ülkenin her karışında, barışın ve kardeşliğin tesis edilmesini savunuyoruz.

Cumhuriyetimizin 99. yılında, cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla ellerimizde meşalelerle Ata’mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yürüyeceğiz. Yüreğinde Atatürk sevgisi, cumhuriyet sevgisi olan her vatandaşımızı bu yürüyüşe ve Cumhuriyet Bayramı konserlerimize davet ediyorum” dedi.

KUTLAMA PROGRAMI

Çankaya Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Meşaleli Yürüyüş ve Anıtpark’ta düzenlenecek konserlerinin programı şöyle:  

28 Ekim Cuma 

Kampüs Sokakta Şenliği 

Nokoza, Rafine, Güneşi İçenler ve Kaldera  Saat:16.00 – 18.40  

Emir Can İğrek Konseri Saat: 19.00  

29 Ekim Cumartesi 

Genç Müzik Grupları 

DJ Efekan Ünal, Konuştukça Batıyoruz, Hakan olgun, Hype & Eyco  Saat:17.00 – 18.40  

MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ 

Kızılay Çankaya Belediyesi önünden Anıtkabir'e  Buluşma Saati: 18.00  

Can Bonomo Konseri  Saat: 19.30 

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24 Eki 2022 - 11:11 - Belediyeler

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