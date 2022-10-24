24 Eki 2022 - 11:47- Belediyeler G: 24 Eki 2022 - 11:48

Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kösrelik göleti etrafına inşa edilen mesire alanında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Piknikçilerin doğayla baş başa vakit geçireceği Başkent’in yeni mesire alanının giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları kesintisiz devam ediyor.
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı... mask
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Burada hizmet verecek bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve çeşitli spor alanlarının yapımında ise sona yaklaşıldı. Kösrelik Mesire Alanı’nın piknikçiler ve su sporu meraklıları için önemli bir merkez olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mesire alanımız doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olacak.

179 bin metrekare alana inşa ettiğimiz mesire alanımız, yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi ile büyük bir ilgi görecek. Vatandaşımız huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Aynı zamanda burada su sporları da yapılabilecek.” dedi.​
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24 Eki 2022 - 11:47 - Belediyeler

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