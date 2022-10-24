Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor...

Yaşlısından gencine her kesimden sanatseverin yer aldığı konservatuvarda keyifli anlar da yaşanıyor. Kursiyerler, yıl sonunda solo ve koro halinde sergileyecekleri performanslarla izleyicilerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da bu konservatuvar eğitimlerinin ardından yıl sonu mezuniyetinde sahne alacak kursiyerlere başarı dileyerek, “Her kesimden vatandaşımızın sanatla iç içe olması için konservatuvar eğitimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Gerek bireysel gerekse kolektif eğitimlerle yeteneklerimizi keşfediyoruz. Alanında uzman eğitmen kadromuzla sanatı ilçemizde yaşatıyor, yaşlısından gencine tüm vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel alandaki hizmetlerimizle buluşturuyoruz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.