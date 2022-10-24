24 Eki 2022 - 13:19- Belediyeler G: 24 Eki 2022 - 13:20

Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı uzman eğitmen kadrosu ile 11 branşta eğitimlerine devam ediyor. İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sürdürülen ücretsiz eğitimlerde gitar, keman, bağlama, ut, halk oyunları, kanun, yan flüt, ney, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu dersleri veriliyor.
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yaşlısından gencine her kesimden sanatseverin yer aldığı konservatuvarda keyifli anlar da yaşanıyor. Kursiyerler, yıl sonunda solo ve koro halinde sergileyecekleri performanslarla izleyicilerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da bu konservatuvar eğitimlerinin ardından yıl sonu mezuniyetinde sahne alacak kursiyerlere başarı dileyerek, “Her kesimden vatandaşımızın sanatla iç içe olması için konservatuvar eğitimlerimizi  kesintisiz sürdürüyoruz. Gerek bireysel gerekse kolektif eğitimlerle yeteneklerimizi keşfediyoruz. Alanında uzman eğitmen kadromuzla sanatı ilçemizde yaşatıyor, yaşlısından gencine tüm vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel alandaki hizmetlerimizle buluşturuyoruz.” dedi. ​
# Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor..., ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; İnce Memed Senfonisi Çankayalıları Büyüledi... mask
Ankara Haber; İnce Memed Senfonisi Çankayalıları Büyüledi...
Ankara Haber; Şampiyon Pursaklar Belediye Spor... mask
Ankara Haber; Şampiyon Pursaklar Belediye Spor...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Her Mahallede... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Her Mahallede...
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Bostanda Öğreniyor... mask
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Bostanda Öğreniyor...
Ankara Büyükşehir'den Afetlere Karşı Önlem! mask
Ankara Büyükşehir'den Afetlere Karşı Önlem!
Ankara Haber; Başkan Balcı'ya Eğitime Destek Teşekkürü... mask
Ankara Haber; Başkan Balcı'ya Eğitime Destek Teşekkürü...
Ankara Haber; Keçiören Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi Peyzajla Güzelleşiyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi Peyzajla Güzelleşiyor...
Ankara Haber; Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Sakinleri Anıtkabir’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Sakinleri Anıtkabir’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Pursaklar'ın Gençleri Gençlik Kampında... mask
Ankara Haber; Pursaklar'ın Gençleri Gençlik Kampında...
Ankara Haber; Ampute Futbol Milli Takımına Kahramankazan Spor faaliyetleri Tanıtıldı... mask
Ankara Haber; Ampute Futbol Milli Takımına Kahramankazan Spor faaliyetleri Tanıtıldı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı... mask
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı...
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak...
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek! mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek!
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli... mask
Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli...
Başkent Kültür Yolu Festivali Sona Erdi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Sona Erdi...
Ankara Haber; Altındağ Bebek Kütüphanesine Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Altındağ Bebek Kütüphanesine Yoğun İlgi...
Sosyete Pazarları Ankara'da Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın! İşte Ankara Semt Semt Pazar Yerleri! mask
Sosyete Pazarları Ankara'da Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın! İşte Ankara Semt Semt Pazar Yerleri!
Ankara Haber; İnce Memed Senfonisi Çankayalıları Büyüledi... mask
Ankara Haber; İnce Memed Senfonisi Çankayalıları Büyüledi...

24 Eki 2022 - 13:19 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı... mask
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı...
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak...
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek! mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek!
Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli... mask
Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL