Ankara Haber; Çankaya Destek Eğitim Merkezlerinde Dersler Başladı...

İlkokulda okuyan öğrencilerden başlayarak üniversite eğitimi alan gençlere kadar öğrencilerin yanında olan Çankaya Belediyesi, eğitime olan desteğini artırıyor. İlkokul öğrencilerinin kırtasiye setlerini dağıtan öğle yemeklerini sıcak sıcak öğrencilerin sıralarına kadar götüren Çankaya Belediyesi, üniversite öğrencilerine de akşam yemeğini ücretsiz veriyor.
Dershaneye gidemeyen öğrenciler için Destek Eğitim Merkezi açan Çankaya Belediyesi, LGS’ye hazırlanan çocuklar için Bademlidere, Birlik, Esat ve Sokullu Çankaya Evinde dersler vermeye başladı. Konusunda uzman eğitmenlerin verdiği derslere katılan çocuklar hafta içi Çarşamba günleri dışında 16.30-20.30 ile hafta sonu 08.30-18.00 saatleri arasında okullarında gördükleri dersleri pekiştiriyor.
Üniversite sınavına hazırlanan gençler için de aynı günler ve saatlerde derslerin verildiği Çankaya Evleri ise Bayraktar, Cebeci, Nazım Hikmet, Yıldız ve 100. Yıl Çankaya Evleri olarak belirlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.