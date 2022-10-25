Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Mesaiye Şantiye’de Başlıyor...

Başkan Ertuğrul Çetin, belediyenin ihtiyaç duyduğu malzemeleri dışardan alınması yerine kendi öz kaynaklarıyla üretme kabiliyetine sahip olan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Atölyesindeki çalışmaları yakından takip ediyor.
İş güvenliğinin ön planda tutulduğu şantiyeyi gezen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tamirhane, marangoz ve kaynak atölyelerinde deneyimli ve becerikli ustalar tarafından üretim aşamasındaki çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdüründen bilgi alırken, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.
‘‘İş güvenliği ve israf en dikkat etmemiz gereken husus, her fırsatta tekrarlamakta fayda var’’
İhtiyaca yönelik, ilçenin dokusuna uygun malzemeleri üreterek, ekonomik anlamda tasarruf ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Fen işleri şantiyemizde çalışan arkadaşlar ile güne başladık. İlçemize yeni kazandırılacak çalışmalar hakkında Fen İşleri müdürlüğü ekipleri ile istişarelerde bulunduk. Şantiyelerimizde tüm kaynak işlerimiz, tamirhane işlemlerimiz, marangoz işlerimizde gider maliyetlerimizi azaltıyoruz. Tasarruf sağladığımız gelirleri ise sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında ilçe sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz. İş güvenliği ve israf en dikkat etmemiz gereken husus, her fırsatta tekrarlamakta fayda var. Pursaklarımız için özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.