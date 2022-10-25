Ankara Haber; Pursaklar'da Ekin Ekme Zamanı..

Ata tohumundan biber, domates, salatalık vb. birçok meyve ve sebzenin üretimini teşvik eden ve çiftçilere destek veren Pursaklar Belediyesi, yeni ekim döneminde de kendi hizmet alanlarına Ata tohumlarını ekmeye başladı. Her fırsatta yerli ve milli tohuma büyük önem verdiğini dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, bu senede belediyeye ait tarlalara Ata tohumlarının ekimine başladıklarını söyledi.

‘‘Ekerek, üreterek ülkemize ve ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz’’

Milli tohumları teşvik etmek için belediyeye ait boş arazilerde ekim çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ülkemizdeki tarımsal üretime katkı sağlamak ve ata tohumunu teşvik etmek için kendi arazilerimizi ekmeye devam ediyoruz. Ülkemizin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçilebilmesi adına yerli tohum konusuna büyük hassasiyet gösteriyoruz.

Çiftçilerimizin emeklerinin karşılanacağı ve bereketinin bol olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu topraklar, bereketi ekip biçtiğimiz araziler olacak. Ekerek, üreterek ülkemize ve ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.