25 Eki 2022 - 11:51- Belediyeler G: 25 Eki 2022 - 11:52

Ankara Haber; Pursaklar'da Ekin Ekme Zamanı..

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, vatandaşları tarıma teşvik etmek ve atıl arazileri üretime kazandırmak amacıyla kendi hizmet alanlarına Ata tohumlarını ekmeye başladı.
Ankara Haber; Pursaklar'da Ekin Ekme Zamanı.. mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ata tohumundan biber, domates, salatalık vb. birçok meyve ve sebzenin üretimini teşvik eden ve çiftçilere destek veren Pursaklar Belediyesi, yeni ekim döneminde de kendi hizmet alanlarına Ata tohumlarını ekmeye başladı. Her fırsatta yerli ve milli tohuma büyük önem verdiğini dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, bu senede belediyeye ait tarlalara Ata tohumlarının ekimine başladıklarını söyledi. 

‘‘Ekerek, üreterek ülkemize ve ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz’’

Milli tohumları teşvik etmek için belediyeye ait boş arazilerde ekim çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ülkemizdeki tarımsal üretime katkı sağlamak ve ata tohumunu teşvik etmek için kendi arazilerimizi ekmeye devam ediyoruz. Ülkemizin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçilebilmesi adına yerli tohum konusuna büyük hassasiyet gösteriyoruz.

Çiftçilerimizin emeklerinin karşılanacağı ve bereketinin bol olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum.  Bu topraklar, bereketi ekip biçtiğimiz araziler olacak. Ekerek, üreterek ülkemize ve ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

# Ankara Haber; Pursaklar'da Ekin Ekme Zamanı.., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Mesaiye Şantiye’de Başlıyor... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Mesaiye Şantiye’de Başlıyor...
Başkentte Cumhuriyet Coşkusu Atatürk Orman Çiftliği’nde Yaşanacak! Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Duman...Konserleri! mask
Başkentte Cumhuriyet Coşkusu Atatürk Orman Çiftliği’nde Yaşanacak! Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Duman...Konserleri!
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; İnce Memed Senfonisi Çankayalıları Büyüledi... mask
Ankara Haber; İnce Memed Senfonisi Çankayalıları Büyüledi...
Ankara Haber; Şampiyon Pursaklar Belediye Spor... mask
Ankara Haber; Şampiyon Pursaklar Belediye Spor...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Her Mahallede... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Her Mahallede...
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Bostanda Öğreniyor... mask
Ankara Haber; Çankayalı Minikler Bostanda Öğreniyor...
Ankara Büyükşehir'den Afetlere Karşı Önlem! mask
Ankara Büyükşehir'den Afetlere Karşı Önlem!
Ankara Haber; Başkan Balcı'ya Eğitime Destek Teşekkürü... mask
Ankara Haber; Başkan Balcı'ya Eğitime Destek Teşekkürü...
Ankara Haber; Keçiören Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi Peyzajla Güzelleşiyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi Peyzajla Güzelleşiyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Mesaiye Şantiye’de Başlıyor... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Mesaiye Şantiye’de Başlıyor...
Başkentte Cumhuriyet Coşkusu Atatürk Orman Çiftliği’nde Yaşanacak! Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Duman...Konserleri! mask
Başkentte Cumhuriyet Coşkusu Atatürk Orman Çiftliği’nde Yaşanacak! Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Duman...Konserleri!
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Çankaya Destek Eğitim Merkezlerinde Dersler Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya Destek Eğitim Merkezlerinde Dersler Başladı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sosyete Pazarları Ankara'da Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın! İşte Ankara Semt Semt Pazar Yerleri! mask
Sosyete Pazarları Ankara'da Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın! İşte Ankara Semt Semt Pazar Yerleri!
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor...
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı... mask
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak...

25 Eki 2022 - 11:51 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Mesaiye Şantiye’de Başlıyor... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Mesaiye Şantiye’de Başlıyor...
Ankara Haber; Çankaya Destek Eğitim Merkezlerinde Dersler Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya Destek Eğitim Merkezlerinde Dersler Başladı...
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Konservatuvar Eğitimleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor...
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı... mask
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı...
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek! mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL