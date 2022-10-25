Ankara Haber; Mamak’ta Bioinnovation 2022 Yarışması...

Türkiye'nin 10 farklı Üniversitesi’nin yer aldığı, biyoloji alanında inovatif projelerin üretildiği bir fikir maratonu olan Ana partnerliğini Türkiye Biyologlar Derneği ve Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknolojileri Geliştirme Merkezi’nin yaptığı Bioinnovation 2022 Yarışması, MAMAK FÜZYON’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin katılım sağladığı 50 saatlik etkinlik kapsamında yarışmacılara mentör dili, detaylı yalın kanvas, tasarımsal düşünce, sunum teknikleri ve prototip hazırlama eğitimleri verildi.

Yarışmacı takımların yaklaşık 4 aydır üzerinde çalıştıkları projelerin bitirme hazırlıkları ve jüri sunumları 21-23 Ekim'de MAMAK FÜZYON’da yapıldı. Etkinlik sonunda projeler; yarışmacılar, akademisyenler ve laboratuvar yöneticilerinin yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Salonu’nda Ödül Töreni ve Gala Yemeğinde yarışmacılar ödülleri ile buluştu. Törende yatırımcılar, yöneticiler ve akademisyenler ile bir araya gelme fırsatı bulan yarışmacılar fikirlerini alanında uzman kişilere aktarma fırsatı buldu. Yazmış oldukları projeler ile yarışma da Marmara Üniversitesi birinci olurken, İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci, Bursa Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.

“Mamak’ta bilime ortak olacak herkese kapımız açık”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ülkemizin geleceğine ufuk çizmek, bilim ve teknolojinin, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin daha da yoğun ve koordineli biçimde yürütülmesini sağlamak için sürekli fikir üretiyor ve gençlerin fikirlerini hayata geçirmelerinde onlara ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Gerçeğe giden yolu aydınlatan, Bilim ve Teknoloji hedefimizde bizlere ışık olmaya gelen tüm yarışmacı gençleri kutlayan Başkan Murat Köse “Mamak’ta bilime ortak olacak herkese kapımız açık” dedi.

Mamak Belediyesi’nin kültür, bilim, sanat ve teknolojinin doğru kullanımına önem verdiğini belirten Başkan Murat Köse, “Çağı yakından takip eden ve bünyesinde teknolojiyi barındıran, sanayi ile birlikte çalışan üniversitelere ve eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş kamu kurumları ve özel sektör ile birlikte ülkemizin ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme hedeflerini gerçekleştirebilmek için daima iş birliği içerisinde olacağız. Bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemimizi güçlendirmek, en büyük hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.