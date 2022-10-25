25 Eki 2022 - 16:31- Belediyeler G: 25 Eki 2022 - 16:32

Ankara Haber; Etimesgut'ta 14 Spor Tesisinde 11 Dalda 5 Bin Sporcu Yetişiyor

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Etimesgut Belediyesi çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla spor kursları açmaya devam ediyor. Kursların daha etkin ve sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Spor Müdürlüğü kuran Etimesgut Belediyesi 14 spor tesisinde her yıl 5 bin sporcu yetiştiriyor.

Ankara Haber; Etimesgut'ta 14 Spor Tesisinde 11 Dalda 5 Bin Sporcu Yetişiyor mask
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Futbol, basketbol, judo, masa tenisi, tenis, karate, kick boks, yüzme, halk oyunları alanında kurslar açan belediye ailelerden talep üzerine voleybol ve cimnastik kursu da açtı. Açılan branş sayısı 11'e yükseldi. Yeni açılan voleybol ve cimnastik kurslarına katılım kısa sürede bine ulaştı.

GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS YAPISI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tesisleşme hamlesiyle birlikte sportif alanda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. İlçe olarak genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduklarını kaydeden Demirel şunları söyledi: "Gençlerimizin sağlıklı ortamda gelişmeleri kendilerini yetişmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizin dört bir yanına spor ve yaşam merkezleri kazandırdık. Atatürk Stadımızı yeniledik.

Ülkü Spor Tesisleri, Turan Spor Tesisleri, Turkuaz Spor Merkezi, Atayurt Spor Merkezi, Atabey Spor Merkezi, Tuhahan Spor Tesisleri, Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerimizi hizmete açtık. Devlet Bahçeli Tesislerimiz Ankara'mızın en güzel spor salonlarını barındırıyor. Ahi Elvan, Göktürk, Güzelkent, Atakent tesislerimizde yine spor alanlarımızla büyük ilgi görüyor. Futbolda 2. ligdeyiz, Basketbol, judo, kick boks, karate, masa tenisi alanlarında sporcularımız takım ve ferdi önemli başarılara imza atıyorlar".
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25 Eki 2022 - 16:31 - Belediyeler

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