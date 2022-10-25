Ankara Haber; Etimesgut'ta 14 Spor Tesisinde 11 Dalda 5 Bin Sporcu Yetişiyor

Futbol, basketbol, judo, masa tenisi, tenis, karate, kick boks, yüzme, halk oyunları alanında kurslar açan belediye ailelerden talep üzerine voleybol ve cimnastik kursu da açtı. Açılan branş sayısı 11'e yükseldi. Yeni açılan voleybol ve cimnastik kurslarına katılım kısa sürede bine ulaştı.
GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS YAPISI
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tesisleşme hamlesiyle birlikte sportif alanda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. İlçe olarak genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduklarını kaydeden Demirel şunları söyledi: "Gençlerimizin sağlıklı ortamda gelişmeleri kendilerini yetişmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizin dört bir yanına spor ve yaşam merkezleri kazandırdık. Atatürk Stadımızı yeniledik.
Ülkü Spor Tesisleri, Turan Spor Tesisleri, Turkuaz Spor Merkezi, Atayurt Spor Merkezi, Atabey Spor Merkezi, Tuhahan Spor Tesisleri, Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerimizi hizmete açtık. Devlet Bahçeli Tesislerimiz Ankara'mızın en güzel spor salonlarını barındırıyor. Ahi Elvan, Göktürk, Güzelkent, Atakent tesislerimizde yine spor alanlarımızla büyük ilgi görüyor. Futbolda 2. ligdeyiz, Basketbol, judo, kick boks, karate, masa tenisi alanlarında sporcularımız takım ve ferdi önemli başarılara imza atıyorlar".
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.