25 Eki 2022 - 16:31- Belediyeler G: 25 Eki 2022 - 16:32

Ankara Haber; Tamgakut Arama Kurtarma Merkezi Etimesgut'ta Açıldı...

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği'nin Şehit Osman Mahallesi'nde yer alan Orhun Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Ankara Haber; Tamgakut Arama Kurtarma Merkezi Etimesgut'ta Açıldı... mask
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Açılışa Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ve TAMGAKUT Genel Başkanı Yağız Kızılkaya da katıldı. Kızılkaya tarafından Demirel'e derneğe katkılarından dolayı Türk töresinde kağanlara verilen Enver Demirel adlı TAMGA hediye edildi.

Açılışta konuşan Demirel, gönüllülük esasına dayalı olarak önemli bir arama kurtarma hizmeti veren TAMGAKUT yönetim ve ekibine başarılar dileyerek, "Gerçekten zor ve önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Hepinizi kutluyor, bundan sonraki görevlerinizde de üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Yağız Kızılkaya da TAMGAKUT'a destek veren Başkan Demirel'e teşekkür ederek, Derneğin çalışmalarını şöyle özetledi: "Hava, deniz ve kara koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları oluşturmak, doğru arama-kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek.”
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25 Eki 2022 - 16:31 - Belediyeler

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