A Milli Kadınlar Büyük Britanya'ya Hazırlanıyor!

Ankara THF Spor Kompleksi'nde Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yaptığı ilk antrenmanı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da izledi.

Başantrenör Costica Buceschi yaptığı açıklamada, "Öncelikle kampta bazı sakat oyuncularımız var. Ligde yaşadıkları sakatlıklarından dolayı bu kampa katılamadılar. Alternatif oyuncuları değerlendiriyoruz. Bu programımızda genç, yetişmekte olan oyuncularımıza da fırsat verdik. Büyük Britanya maçlarında mümkün olduğunca hepsiyle sahada olmaya çalışacağız. Büyük Britanya uluslararası arenada çok görünen bir takım değil. Ama biz çalışmalarımızı maksimum seviyede tutuyoruz. Bu çalışmalar sırasında Kongo Milli Takımı ile iki antrenman müsabakası yapacağız. Oyuncularımızı deneme fırsatımız olacak" diye konuştu.

A Milli Takımımız, THF Spor Kompleksi'nde İngiltere ile ilk maçı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de (TSİ) başlayacak.

Millilerimiz, tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak. Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.