25 Eki 2022 - 14:57- Belediyeler G: 25 Eki 2022 - 14:58

Ankara Haber; 2023 YKS Öncesi Moral ve Motivasyon...

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Eğitimde öncü belediye, Mamak Belediyesi gençleri sınav yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen “2023 YKS Öncesi Moral ve Motivasyon” programı ile gençler, YKS Sınavı öncesi endişe ve kaygılarını bir kenara bıraktı.
Ankara Haber; 2023 YKS Öncesi Moral ve Motivasyon... mask
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 Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gençlerle buluştu. Mamak Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen programda öğrenciler, sınav kaygısı ile baş etme yollarına kulak verdi. Eğitimci Yazar Aslanhan, sınav hazırlık sürecindeki öğrencilere, korku ve endişe ile başa çıkma yöntemleri ve motivasyon teknikleri gibi konularda bilgilendirme yaptı. 

“Kütüphanelerimizle Öğrencilerimizin Yanındayız” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimizin eğitimini önemsiyoruz. Onların geleceklerini şekillendirmeleri noktasında hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle yanındayız. Uyanık kütüphanelerimiz 7/24 hizmet veriyor, gençlerimiz kütüphanelerimizde sınavlara hazırlanıyor. Huzur ve güvenli bir ortamda derslerine çalışan öğrencilerimize çay, poğaça, simit ve çorba ikram ediyoruz.

Kütüphanelerimizi kullanarak sınavlarda başarılı olan öğrenci sayımız her geçen yıl artarak devam edecek inşallah. Bugün de burada Mamak Belediyesi olarak siz öğrencilerimizi düşündük ve YKS öncesi moral ve motivasyonunuzu sağlam tutmak için bir araya geldik. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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25 Eki 2022 - 14:57 - Belediyeler

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