Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak...

Yalova ve Bursa'da "Naftalin" adlı stand up gösterisi ile kapalı gişe oynayan Sefa Doğanay, 'Kokpit' ile Türkiye turnesine hazırlandığını söyledi. Yıllardır biriktirdiği hikayeleri sandıktan çıkarıp hayranlarıyla gösterilerinde paylaşan sevilen komedyen Doğanay, kapalı gişe oynadığı final oyunlarında da yoğun ilgi ile karşılaştı.

Bir yıldır süren "Naftalin" adlı stand up gösterileri Türkiye, Avrupa ve Amerika'da büyük ilgi gören 2011 yılında Yetenek Sizsiniz'de yeteneğini gösteren ünlü komedyen, taklitleri ve komik hikayelerinden oluşan gösterileri ile hayran kitlesini her geçen gün büyütüyor.

Yeni sezonda ise Kokpit isimli yeni oyunuyla Türkiye ve Avrupa turnesine çıkıp hayranlarıyla buluşmayı planlayan Doğanay, çok yakın zamanda turne takvimini açıklayacağını söyledi.