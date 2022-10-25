25 Eki 2022 - 15:49- Belediyeler G: 25 Eki 2022 - 15:50

Ankara Haber; Keçiören’de Velilere “Aile Okulu” Eğitimi...

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Keçiören Belediyesi Kent Konseyi ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde öğrenci velilerine yönelik “Aile Okulu” eğitim programı düzenlendi.
Ankara Haber; Keçiören’de Velilere “Aile Okulu” Eğitimi... mask
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Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Başkan Turgut Altınok eğitimin a​çılışında yaptığı konuşmada, “Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur’ buyuruyor. Bu anlamda öğrenci velilerimize üniversitelerimizle buluşturmak ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim temel görevimizdir. Buraya gelerek bu güzel bilgilerden istifade etmek isteyen tüm Keçiörenlilere teşekkür ederim.” dedi.

Bu eğitimin gerçekleşmesi için Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin önemli katkı sunduğunu da söyleyen Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü. “Üniversitelerimizde güzel bilgiler var bunları vatandaşlarımızla buluşturmak gerekiyor. Elde ettiğiniz bilgileri, hatta ideolojileri dahi hayata geçirebiliyorsanız çok önemlidir.

Bilginin kâğıt üzerinde kalması önemli değildir. Toplumuzda sorunların, suçların azalmasında bunlar önemli. Bakıyoruz, toplumumuza ne oldu diyoruz. Belki önce daha fakir bir toplumduk ama yardımsever, hoşgörülü, merhametli ve sevgi doluyduk. Amerikalılar,  ‘Sizde uyuşturucu kullanımı neden az? Ekonomik ve sosyal durumumuz sizden iyi üstelik coğrafyamız transit bir geçiş güzergâhında da değil’ derlerdi. Tabi bunun aile yapımız ve değerlerimizden kaynaklı olduğunu araştırmışlardı ve biliyorlardı. Uyuşturucu ölümden de daha kötü bir canavar oluyor.

Uyuşturucu insanı suç makinasına dönüşüyor. Aile içi şiddeti artırıyor. Nice aile dramlarının yaşanmasına neden oluyor. Bir de sosyal medya var ki sosyal olmayan, sosyal yaşamı bitiren bir alan olarak karşımıza çıkıyor. İste tüm bu konularda velilerimizi bilgilendirmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”

Akademiyseler tarafından “Çocukların Gelişim Özellikleri, Okul Başarısı ve Beslenme, Çocuklarda Postüral Denge Bozukluğu” konularında verilen eğitimlerde aynı zamanda hemşehrilik hukukunun önemine, ortak yaşama bilincinin geliştirilmesine, çok ortamlı ve çok faktörlü yönetişim bilincinin artırılmasına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Veliler de merak ettikleri soruları akademisyenlere sorarak öğrenme fırsatı buldu.

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25 Eki 2022 - 15:49 - Belediyeler

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