25 Eki 2022 - 16:33- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören Gül Kreş Adası’nda Uygulamalı Yangın Tatbikatı...

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Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nda sivil savunma ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.
Ankara Haber; Keçiören Gül Kreş Adası’nda Uygulamalı Yangın Tatbikatı... mask
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Belediyenin Sivil Savunma Birimi yetkilileri tarafından düzenlenen tatbikatta öğrenci ve öğretmenlere korunma, söndürme, kurtarma, yangında okulun en kısa sürede tahliye edilmesi konularında bilgiler verildi. Minik öğrencilerin heyecanlı anlar yaşadığı tatbikatta öğretmenlerin acil durumlarda itfaiyeye nasıl ulaşabileceklerine ve okulda yer alan yangın söndürme tüplerini nasıl kullanabileceklerine ilişkin bilgiler de verildi. 260 öğrenci ve 30 öğretmenin katıldığı tatbikat başarıyla neticelendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da hem minik öğrencileri hem de öğretmenleri tebrik ederek olası doğal afetlere karşı bilinç düzeyinin artırılmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Çiçek ve meleklerimiz kreşimizde emin ellerde. Onların sağlıklı ve konforlu eğitim alabilesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Olası doğal afetlere karşı da öğretmenlerimizi bilgilendirdik. Uygulamalı olarak yapılan tatbikat başarıyla sonuçlandı. Tüm personelimize teşekkür ediyorum.” dedi. ​

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25 Eki 2022 - 16:33 - Belediyeler

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