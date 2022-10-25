25 Eki 2022 - 22:50- Ekonomi G: 25 Eki 2022 - 22:51

Özgür Aybaş Duyurdu! Şaraba yüzde 15-25 oranında zam geldi

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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından şaraba zam geldiğini duyurdu.
Özgür Aybaş Duyurdu! Şaraba yüzde 15-25 oranında zam geldi mask
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İSTANBUL (İGFA) - Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, şaraba gelen yüzde 15 ile yüzde 25 zammı sosyal medya hesabından duyurdu.

Aybaş paylaşımında, "Üzüm suyundan yapılan fıçılarda olgunlaşıp fermante olan içime hazır hale gelen kırmızı, beyazve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitlerine yüzde 15-25 arası zam güncellemesi geldi" ifadelerini kullandı

25 Eki 2022 - 22:50 - Ekonomi

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