Bakan Nebati Riyad'ta... Yatırımcıların Türkiye ilgisi memnun etti

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı dolayısıyla Riyad'ta gerçekleştirilen tüm görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği olumlu gelişmelerin Türkiye Ekonomi Modeli hakkında görüş alışverişinde bulunarak ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardıklarını kaydetti.

Riyad’ta, Public Investment Fund Yöneticisi Sayın Khalid Al Smadi ve MADR CFO’su Sayın Samir Derbas ile bir araya geldiklerini fotoğraflarla paylaşan Bakan Nebati, "Akabinde, S&P Global Başkan Yardımcısı Sayın Daniel Yergin, S&P Global Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörü Sayın Geoffrey Warr ve Singapur’un Riyad Büyükelçisi Sayın Chowming Wong ile temaslarımızı sürdürdük. Son olarak, Saudi Global Ports Co. CEO’su Sayın Edward Tah, PSA Group CEO’su Sayın Tan Chong Meng, SAPTCO CEO’su Sayın Khalid Alhogail ve Al Muhaidib Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sulaiman Al Muhaidib ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti" ifadelerini kullandı.