Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Charles ile görüştü

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3'üncü Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.
Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında Birleşik Krallık'a yaptığı resmî ziyaret dolayısıyla Londra’da bulunduğu süre içerisinde Galler Prensi Charles ile bir Clarence House'da bir araya gelmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.