Ankara Seymenleri 29 Ekim Coşkusuna Hazır...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacaklarını belirten Saka, "7'den 70'e her yaştan Seymenimizle birlikte sürdürdüğümüz çalışmalarımız neticesinde 29 Ekim'e hazırız." dedi.

Saka, "Ankara Kulübü, 1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinde kendisini karşılayan Ankaralılar ve Seymenler tarafından kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne Ankara'nın tarihi kültürel değerlerine sahip çıkan Ankara'nın en büyük sivil temsilcidir. Ankara Kulübü'nün günümüz temsilcileri Seymenler olarak, tarihi misyonumuzu yerine getirmek adına, bizleri aynı atmosferde birleştiren tarihi kültürel özel günlerde resmi ya da özel olsun düzenlenen etkinlikler içinde yer almaya, Ankara'mızı temsil etmeye, Seymenlik kültürünü sergilemeye özen gösteriyoruz.

98 yılı geride bırakan Cumhuriyetimizin 29 Ekim 2022'de 99. yaşını kutlayacağız. İnşallah 29 Ekim Cumartesi günü Ankara Kulübü Seymenleri olarak gerek Ankara'da gerekse ilçelerde düzenlenen 29 Ekim Kutlamaları etkinliklerinde yerimizi alacağız. Şimdiden milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.