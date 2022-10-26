26 Eki 2022 - 16:14- Kültür - Sanat G: 26 Eki 2022 - 16:16

Ankara Seymenleri 29 Ekim Coşkusuna Hazır...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da düzenlenecek resmi özel birçok etkinliğe katılarak, Seymen gösterisi sergileyeceklerini; bunun için sürdürülen hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.
Ankara Seymenleri 29 Ekim Coşkusuna Hazır... mask
+16
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacaklarını belirten Saka, "7'den 70'e her yaştan Seymenimizle birlikte sürdürdüğümüz çalışmalarımız neticesinde 29 Ekim'e hazırız." dedi.

Saka, "Ankara Kulübü, 1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinde kendisini karşılayan Ankaralılar ve Seymenler tarafından kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne Ankara'nın tarihi kültürel değerlerine sahip çıkan Ankara'nın en büyük sivil temsilcidir. Ankara Kulübü'nün günümüz temsilcileri Seymenler olarak, tarihi misyonumuzu yerine getirmek adına, bizleri aynı atmosferde birleştiren tarihi kültürel özel günlerde resmi ya da özel olsun düzenlenen etkinlikler içinde yer almaya, Ankara'mızı temsil etmeye, Seymenlik kültürünü sergilemeye özen gösteriyoruz.

98 yılı geride bırakan Cumhuriyetimizin 29 Ekim 2022'de 99. yaşını kutlayacağız. İnşallah 29 Ekim Cumartesi günü Ankara Kulübü Seymenleri olarak gerek Ankara'da gerekse ilçelerde düzenlenen 29 Ekim Kutlamaları etkinliklerinde yerimizi alacağız. Şimdiden milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

# Seymenler 29 Ekim Coşkusuna Hazır..., Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, Ankara Kulübü Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl Kutlamaları
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis... mask
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gazozuna Penaltı Atışı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gazozuna Penaltı Atışı...
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Kapadokya'da Kadınlar Konya'da... mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Kapadokya'da Kadınlar Konya'da...
Ankara Haber; Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Yolları 620 Yıl Sonra Yine Ankara'da Kesişti... mask
Ankara Haber; Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Yolları 620 Yıl Sonra Yine Ankara'da Kesişti...
Ankara Haber; Keçiören’de Atık Pil Toplayan Okullara Hediyeleri Verildi... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Atık Pil Toplayan Okullara Hediyeleri Verildi...
TOKİ Ankara’da Hangi İlçelere Konut Yapacak? TOKİ Ankara İlçeleri Belli Oldu Mu? mask
TOKİ Ankara’da Hangi İlçelere Konut Yapacak? TOKİ Ankara İlçeleri Belli Oldu Mu?
Ankara Elektrik Kesintisi! 26 Ekim 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 26 Ekim 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Gölbaşı'nda Şanlıurfa Kültür Turu Gezi Kuraları Çekildi mask
Ankara Haber; Gölbaşı'nda Şanlıurfa Kültür Turu Gezi Kuraları Çekildi
Ankara Haber; 500 Bin Konut İçin İlk Temeller Sincan’dan Atıldı... mask
Ankara Haber; 500 Bin Konut İçin İlk Temeller Sincan’dan Atıldı...
Ankara Haber; Keçiören Gül Kreş Adası’nda Uygulamalı Yangın Tatbikatı... mask
Ankara Haber; Keçiören Gül Kreş Adası’nda Uygulamalı Yangın Tatbikatı...

26 Eki 2022 - 16:14 - Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Seymenleri 29 Ekim Coşkusuna Hazır... mask
Ankara Seymenleri 29 Ekim Coşkusuna Hazır...
Başkent Kültür Yolu Festivali Sona Erdi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Sona Erdi...
Ankara'da Ajda Pekkan Rüzgârı Esti...Başkent Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor... mask
Ankara'da Ajda Pekkan Rüzgârı Esti...Başkent Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor...
Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’nı Ağırladı! mask
Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’nı Ağırladı!
‘Ressamların İzinde: Ankara’ Eşsiz Sanat Eserleriyle Yepyeni Bir Sergi ve Gezi Deneyimi Yaşatıyor! mask
‘Ressamların İzinde: Ankara’ Eşsiz Sanat Eserleriyle Yepyeni Bir Sergi ve Gezi Deneyimi Yaşatıyor!
"Ankyra’dan Ankara’ya” Fotoğraf Sergisi! mask
"Ankyra’dan Ankara’ya” Fotoğraf Sergisi!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL