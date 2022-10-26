26 Eki 2022 - 11:14- Belediyeler G: 26 Eki 2022 - 11:26

Ankara Haber; Keçiören’de Atık Pil Toplayan Okullara Hediyeleri Verildi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda düzenlenen ‘Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye girenlere belediye yetkilileri tarafından ödülleri teslim edildi.

Ankara Haber; Keçiören’de Atık Pil Toplayan Okullara Hediyeleri Verildi... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İlçede faaliyet gösteren onlarca özel ve kamu okulunun katıldığı yarışmada 6 bin kilograma yakın pil toplandı. 50 kilogram sınırını aşan 20 okula ise robotik kodlama, futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan spor seti hediye edildi.

Yarışmaya katılarak çevreye karşı duyarlılık gösteren okulları, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geri dönüştürülebilen her tür atığı belediyemiz bünyesinde topluyoruz. Bu sayede hem doğa kirliliğinin önüne geçiyoruz hem de ekonomik anlamda milli servetimize sahip çıkıyoruz.

Öğrencilerimizin de bu bilinçle atık pil topladığını gördük. Büyük azimle ve tatlı bir rekabetle yarışmamıza katılarak farkındalık oluşturan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.​
# Ankara Haber; Keçiören’de Atık Pil Toplayan Okullara Hediyeleri Verildi..., ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Kapadokya'da Kadınlar Konya'da... mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Kapadokya'da Kadınlar Konya'da...
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis... mask
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis...
Ankara Haber; Etimesgut'ta 14 Spor Tesisinde 11 Dalda 5 Bin Sporcu Yetişiyor mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta 14 Spor Tesisinde 11 Dalda 5 Bin Sporcu Yetişiyor
Ankara Haber; Çankaya Destek Eğitim Merkezlerinde Dersler Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya Destek Eğitim Merkezlerinde Dersler Başladı...
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor...
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı... mask
Ankara Haber; Başkent’in Yeni Mesire Alanı...
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek! mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek!
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılı Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak...
Ankara Haber; Altındağ Bebek Kütüphanesine Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Altındağ Bebek Kütüphanesine Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli... mask
Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Kapadokya'da Kadınlar Konya'da... mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Kapadokya'da Kadınlar Konya'da...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gazozuna Penaltı Atışı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gazozuna Penaltı Atışı...
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis... mask
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis...
Ankara Elektrik Kesintisi! 26 Ekim 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 26 Ekim 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Yolları 620 Yıl Sonra Yine Ankara'da Kesişti... mask
Ankara Haber; Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Yolları 620 Yıl Sonra Yine Ankara'da Kesişti...
Seymenler 29 Ekim Coşkusuna Hazır... mask
Seymenler 29 Ekim Coşkusuna Hazır...
Ankara Haber; Keçiören Gül Kreş Adası’nda Uygulamalı Yangın Tatbikatı... mask
Ankara Haber; Keçiören Gül Kreş Adası’nda Uygulamalı Yangın Tatbikatı...
Ankara Haber; Keçiören’de Velilere “Aile Okulu” Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Velilere “Aile Okulu” Eğitimi...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arasında İş Birliği... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arasında İş Birliği...
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden 4 Mahalleye Köy Konağı.. mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden 4 Mahalleye Köy Konağı..

26 Eki 2022 - 11:14 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Kapadokya'da Kadınlar Konya'da... mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Kapadokya'da Kadınlar Konya'da...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gazozuna Penaltı Atışı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gazozuna Penaltı Atışı...
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis... mask
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis...
Ankara Haber; Keçiören’de Atık Pil Toplayan Okullara Hediyeleri Verildi... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Atık Pil Toplayan Okullara Hediyeleri Verildi...
Ankara Haber; Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Yolları 620 Yıl Sonra Yine Ankara'da Kesişti... mask
Ankara Haber; Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Yolları 620 Yıl Sonra Yine Ankara'da Kesişti...
Ankara Haber; Keçiören Gül Kreş Adası’nda Uygulamalı Yangın Tatbikatı... mask
Ankara Haber; Keçiören Gül Kreş Adası’nda Uygulamalı Yangın Tatbikatı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL