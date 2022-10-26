Ankara Haber; Keçiören’de Atık Pil Toplayan Okullara Hediyeleri Verildi...

İlçede faaliyet gösteren onlarca özel ve kamu okulunun katıldığı yarışmada 6 bin kilograma yakın pil toplandı. 50 kilogram sınırını aşan 20 okula ise robotik kodlama, futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan spor seti hediye edildi.
Yarışmaya katılarak çevreye karşı duyarlılık gösteren okulları, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geri dönüştürülebilen her tür atığı belediyemiz bünyesinde topluyoruz. Bu sayede hem doğa kirliliğinin önüne geçiyoruz hem de ekonomik anlamda milli servetimize sahip çıkıyoruz.
Öğrencilerimizin de bu bilinçle atık pil topladığını gördük. Büyük azimle ve tatlı bir rekabetle yarışmamıza katılarak farkındalık oluşturan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.