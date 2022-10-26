26 Eki 2022 - 11:33- Belediyeler G: 26 Eki 2022 - 11:41

Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis...

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Pursaklar Belediyesi, kadınların yeni beceri ve hobi kursları alabileceği Hanım Evi ve gençlerin kitap okuyup, ders çalışabileceği Millet Kıraathanesi’nin yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar’a Çok Amaçlı Yeni Bir Sosyal Tesis... mask
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Sanata, eğitime, kültüre ve sportif faaliyetlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesinde kadınlara yönelik kültürel etkinliklerin yapılabileceği Hanım Evi ve kitap okumak, ders çalışmak ve sınavlara hazırlanan gençler için yeni bir alternatif olacak olan Millet Kıraathanesinin yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında gençlerin istifade edeceği Millet Kıraathanesi, kadınların istifade edeceği Hanım evi ve ilçe halkının faydalanabileceği yürüyüş alanı, futbol sahası, açık hava spor alanı, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarından yararlanabileceği çok amaçlı bir tesis olarak hizmet verecek.   

‘‘Mimar Sinan Mahallemizde Millet Kıraathanesi ve Hanım Evi inşaatımızı sürdürüyoruz’’

Her zaman gençlerin ve kadınların yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençlere yatırım yaparken onların en önemli eğitimcileri olan annelerini de ihmal etmiyoruz. Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallemizde Millet Kıraathanesi ve Hanım Evi inşaatımızı sürdürüyoruz. Yapım çalışmalarının hızla devam ettiği bu önemli mekâna bir tuğlada biz koyduk.

Burası gençlerimizin buluşup ders çalıştığı, kitap okumak için istifade edeceği bir Millet Kıraathanesi olurken, hanımların da kendilerini geliştirirken, yeni beceriler elde edeceği Hanım Evi olacak. Çevresinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da halı saha, çocuk parkı, açık alan spor aletleri, yürüyüş yolu, oturma alanları ve dikeceğimiz güzel ağaçlar ile harika bir park alanı olacak’’ dedi. 

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26 Eki 2022 - 11:33 - Belediyeler

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