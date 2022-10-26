Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gazozuna Penaltı Atışı...

Çocuklara ve gençlere yönelik, farklı spor dallarında gelişim sağlayabilmeleri için önemli yatırımlara imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle aralarındaki spor sahalarında futbol oynayan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin futbol maçına dâhil olan Başkan Ertuğrul Çetin, renkli görüntülerin yaşandığı penaltı atışlarında kalede devleşen genç pantere, gol atmayı başaran ya da başaramayan tüm çocuklara, gazoz ikram etmeyi de ihmal etmeyerek gönüllere dokundu.

‘‘Penaltı atana gazoz dedik kaleci panter çıktı’’

Gençlerin spora olan ilgilerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençlerimiz için sosyal, kültürel ve sportif alanlarda her türlü imkânı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Yatırımlarımızda sporun her alanında tesisleşmeye ve alt yapıya önem veriyoruz. Sporun, hayatın bir parçası olması yönünde çalışmalarda da bulunuyoruz. Vakit buldukça da yanlarında olarak genç kardeşlerimizle, anın tadını çıkarıyoruz. Penaltı atana gazoz dedik kaleci panter çıktı. Dayanamadım hepsine ısmarladım. Futbol oynayarak keyif dolu dakikalar geçiren gençlerimize güzel bir hatıra bırakabildiysek ne mutlu bize’’ dedi.