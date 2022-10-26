26 Eki 2022 - 16:18- Belediyeler

Ankara Haber; Gölbaşı'nda Şanlıurfa Kültür Turu Gezi Kuraları Çekildi

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Gölbaşı Belediyesi’nin, Gölbaşı’nda ikamet eden 18 yaşından büyük kadınlar için düzenlediği Şanlıurfa Kültür Turu Gezisi çekilişi noter huzurunda yapıldı. 835 kişi üzerinden yapılan çekilişle 500 kişi geziye katılmaya hak kazandı.
Ankara Haber; Gölbaşı'nda Şanlıurfa Kültür Turu Gezi Kuraları Çekildi mask
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Her 250 kişilik grup için 50 kişi de yedek olarak çekildi. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çekilişi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek ve Gölbaşılı vatandaşlar takip etti. İki tur olarak, 250 kişilik gruplar halinde yapılacak olan gezinin ilk turu 6-8 Kasım tarihleri arasında, ikinci turu 10-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. 

Gölbaşı topraklarından Şanlıurfa’ya uzanacak ve kadınların katılımları ile gerçekleşecek yolculuk hakkında konuşan Başkan Şimşek, “Gölbaşılı kadınlarımızın, adeta “açık hava müzesi” niteliğinde olan peygamberler diyarı Şanlıurfa’nın gizemini, kadim tarihini, hoşgörülü ve misafirperver halkını, birbirinden lezzetli yöresel tatlarını, eşsiz doğasını ve kültürel varlıklarını görmeye ve tarihin yeniden yazıldığı destansı topraklara, Göbeklitepe’ye ziyaretine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gölbaşılı hemşehrilerimizin özellikle insanlık tarihi olarak paha biçilemez bir öneme sahip olan Göbeklitepe’ye yapacakları ziyaret oldukça anlamlı olacak.” dedi.
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26 Eki 2022 - 16:18 - Belediyeler

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