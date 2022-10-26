Ankara Haber; Keçiören'de Gençler İçin Stres Yönetimi Eğitimi...

Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Sosyal Çalışması Mervenur Yıldırım tarafından verilen eğitimde stres yönetimi, öfke kontrolü, kaygı yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri, gençlik döneminde karşılaşılabilecek ruhsal sorunlar gibi birçok başlıkta bilgilendirmeler yapıldı.
Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin devam edeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimiz önemli bir dönemden geçiyor. Hem sosyal alanda hem de eğitim süreçlerinde birçok stresli durumla karşılaşıyorlar. Biz de çözüm üretme noktasında yol gösteren hizmet içi eğitimlerimizi onlarla buluşturuyoruz. Bu sayede olası bir sorunun üstesinden gelme yöntemlerini gençlerimize bilimsel anlamda aktarmış oluyoruz. Her bir gencimize stresten uzak başarılı bir yaşam diliyorum. ” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.