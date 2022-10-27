27 Eki 2022 - 09:05- Yaşam G: 27 Eki 2022 - 09:06

Hangi Yiyecekler Vücuttaki Yağları Yakar? Yağdan Kilo Vermek Nasıl Hızlandırılır?

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi. Hepimiz yağ yakan mucizevi bir besin arıyoruz fakat maalesef böyle bir besin yok. Yağ yakıcı diye lanse edilen birçok besin mevcut. Hiçbir besin tek başına doğrudan yağ yakmaz fakat dolaylı olarak yağ yakmamıza yardımcı olan besinler var bunlar hakkında konuşacağız.  
Hangi Yiyecekler Vücuttaki Yağları Yakar? Yağdan Kilo Vermek Nasıl Hızlandırılır? mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Her gün Maydanozu aç karna yemek zayıflatır, Suya limon sıkmak ödem atar gibi bilimden uzak söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabiki bu tüm söylemler doğru değildir diyemeyiz.  Bu söylemleri besinlerin mucizevi etkileri olduğunu savunduğundan ve bilimsel temelleri olmadığından destekleyemiyoruz.

Öncelikle bir besinin neden yağ yaktığını ve en iyi tüketim şeklinin hangisi olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bütün bu bilgilerden sonra o besinin dolaylı olarak yağ yakımına yardımcı olduğunu savunabiliyoruz. Bizde dolaylı olarak yağ yakımına destek veren besinleri nedenleri ile açıklayacağız.  Turpgillerden olan Beyaz, kırmızı lahana, brüksel lahanası, Karnabahar ve brokolide bulunan sülforafan’ın yağ yakıcı enzimleri arttırdığı düşünülüyor ve son dönemlerde antikanser özelliği ile ilgili de birçok çalışma bulunuyor.

Yüksek lifli oluşları ile de uzun süreli tokluk sağlıyorlar.   Kırmızı biberde bulunan Kapsaisin besinlerin enerjiye dönüşme yeteneklerini arttırıyor ve bazal metabolizma hızımızı arttırdığı düşünülüyor.   Bir çoğumuzun tabağında çokta yer etmeyen fakat düşük kalorileri, bol lifli oluşlarıyla yeşil yapraklı sebzelerin öğünlerimiz de önemli bir yeri olmalı. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler demir depolarımızın dolmasına yardımcı olacağı için demir eksikliğinde görülen kilo vermede direnç semptomunun da önüne geçmemize yardımcı olmuş oluyor.

Sanılanın aksine önemli bir kalsiyum kaynağı olduklarından kemik erimesi yaşayan belirli yaş gurupları için mutlaka tabaklarında olması gerektiğini savunabiliriz.  Meyveler yüksek lifli oluşlarıyla uzun süreli doygunluk sağlıyorlar. Bu noktada en önemli olan şey tükettiğimiz meyvenin porsiyonudur. Meyvelerden örnek verecek olursak Nar yüksek antioksidan kapasitesi ve iştah baskılama özelliği ile ilk sırada yer alıyor. Greyfurt metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlıyor ve iştahı baskılıyor.

Greyfurt ile ilgili ek bir bilgi olarak greyfurtu ilaçlarınız ile tüketmemelisiniz. Sanılanın aksine süt ürünleri yağ yakıyor diyemeyiz. Özellikle her yerde görebileceğiniz yoğurt ve pul biber tarifinin yağ yakımına herhangi bir etkisinin olmadığına yönelik çalışmalar mevcut.   Dengeli ve temiz beslendiğimizde, sağlıklı bir fiziksel aktivitede bulunduğumuzda, Sirkadiyen ritmimize uyumlu beslendiğimizde metabolizmamız optimum düzeyde çalışıyor ve mucizevi besin arayışlarımız son bulmuş oluyor. 

# Vücuttaki yağları en çok ne yakar?, Hızlı yağ yakmak için ne yapmalı?, Yağdan kilo vermek için ne yapmalıyız?
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Dikkat Antibiyotikler Masum Değil! Bebeklerde Antibiyotik Tehlikesi! mask
Dikkat Antibiyotikler Masum Değil! Bebeklerde Antibiyotik Tehlikesi!
Hamilelikte Psikolojik Değişimler Nelerdir? Bu Değişimler Bebeği Etkiler mi? mask
Hamilelikte Psikolojik Değişimler Nelerdir? Bu Değişimler Bebeği Etkiler mi?
Uykunun Önemi Nedir? Ne Kadar Uyumalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Uykunun Önemi Nedir? Ne Kadar Uyumalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Dikkat Tırnaktaki Renk ve Biçim Değişimleri Hastalıkların Habercisi Olabilir! mask
Dikkat Tırnaktaki Renk ve Biçim Değişimleri Hastalıkların Habercisi Olabilir!
Koroner Bypass Nedir? Kalbi Tehdit Eden Alışkanlıklar Neler? Kalp Damarlarında Tıkanıklığın İlk Sinyaline Dikkat! mask
Koroner Bypass Nedir? Kalbi Tehdit Eden Alışkanlıklar Neler? Kalp Damarlarında Tıkanıklığın İlk Sinyaline Dikkat!
Karpal Tünel Sendromu Nedir? Mouse Klavye Sık Kullanıyorsanız Dikkat! Karpal Tünel Sendromuna Karşı 7 Öneri! mask
Karpal Tünel Sendromu Nedir? Mouse Klavye Sık Kullanıyorsanız Dikkat! Karpal Tünel Sendromuna Karşı 7 Öneri!
Mandalinanın Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz? mask
Mandalinanın Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz?
Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli? mask
Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli?
Korkularımızdan Kaçmalı mı Yoksa Yüzleşmeli miyiz? mask
Korkularımızdan Kaçmalı mı Yoksa Yüzleşmeli miyiz?
Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığına Dikkat! İşte Doğumsal Kalp Hastalığında İhmale Gelmez 8 Sinyal! mask
Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığına Dikkat! İşte Doğumsal Kalp Hastalığında İhmale Gelmez 8 Sinyal!

27 Eki 2022 - 09:05 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dikkat Antibiyotikler Masum Değil! Bebeklerde Antibiyotik Tehlikesi! mask
Dikkat Antibiyotikler Masum Değil! Bebeklerde Antibiyotik Tehlikesi!
Hamilelikte Psikolojik Değişimler Nelerdir? Bu Değişimler Bebeği Etkiler mi? mask
Hamilelikte Psikolojik Değişimler Nelerdir? Bu Değişimler Bebeği Etkiler mi?
Uykunun Önemi Nedir? Ne Kadar Uyumalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Uykunun Önemi Nedir? Ne Kadar Uyumalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Dikkat Tırnaktaki Renk ve Biçim Değişimleri Hastalıkların Habercisi Olabilir! mask
Dikkat Tırnaktaki Renk ve Biçim Değişimleri Hastalıkların Habercisi Olabilir!
Koroner Bypass Nedir? Kalbi Tehdit Eden Alışkanlıklar Neler? Kalp Damarlarında Tıkanıklığın İlk Sinyaline Dikkat! mask
Koroner Bypass Nedir? Kalbi Tehdit Eden Alışkanlıklar Neler? Kalp Damarlarında Tıkanıklığın İlk Sinyaline Dikkat!
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak... mask
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL