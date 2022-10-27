27 Eki 2022 - 16:14- Yaşam G: 27 Eki 2022 - 16:15

Tırnak Batmasını Önlemek İçin Ne Yapılmalıdır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi. Tırnak batması, tırnağını köşe ya da kenarlarının etin yumuşak bölümüne battığı, yaygın olarak her cins ve yaş grubunda görülebilen bir problemdir.

Tırnak Batmasını Önlemek İçin Ne Yapılmalıdır? Nelere Dikkat Edilmelidir? mask
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Sık sık görülen belirtileri şu şekildedir; 

*Tırnak çevresinde bulunan dokuda akıntı ve ısının artması

* Tırnak etrafında şişme meydana gelmesi

* Tırnak etrafında kızarıklık

* Tırnak yatağında hassasiyet 

Batık tırnak sadece yetişkinlerde değil bebeklerde de görülebilir. Bu çok acı verici olabileceği için daha fazla dikkat edilmelidir. Yukarıda bulunan belirtilere ek olarak oraya baskı uygulandığında bebeğin ağlaması, ayakkabılarını birden sevmemeye başlaması, topallaması ya da yürürken ağlaması da bunu gösterebilir. 

Batık Tırnak Nasıl Olur? 

Batık tırnak genellikle baş parmakta meydana gelmektedir. Ancak sadece bununla sınırlı olmadan diğer parmaklarda da görülebilir. Görüntü olarak tırnak köşe ya da kenarlarının yumuşak ete battığı bir görünüm oluşturur. Genellikle kendiliğinden düzelen bir durum olsa da bazı durumlarda hastaneye gitmek gerekebilir. Özellikle şu gibi durumlarda doktora gidilmesi gerekir; 

* Ayaklara kan akışının zayıf olasına bağlı şeker hastalığı

* Tırnak yatağında irin ya da yayılma eğilimi gösteren kızarıklık

* Ciddi ağrı ve rahatsızlık hisleri 

Tırnak batması tedavisi hakkında hekimler muayene yaptıktan sonra doğru bir tedavi planını kişilere özel bir şekilde oluşturacaktır. 

Tırnak Batması Neden Olur? 

Batık tırnak farklı sebeplerden dolayı görülebilir. Tırnakları çok kısa kesmek bunun bir nedenidir. Kişilerin kendisi için doğru bir ayakkabı giymemesi de batmalar ile sonuçlanabilir. Ayrıca tırnak boyutu ile tırnak yatağı genişliğinin dengesiz olması da bu problemlere yol açabilir.

Ayakların aşırı terlemesi de tırnak batması ile sonuçlanabilir. Manikür ve pedikür uygulamalarının dikkatli yapılmaması, agresif davranılması da bu sorunlara yol açabilir. Kazalar ya da ayak tırnağının yaralanması da batmalar ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla farklı sebeplerden dolayı görülebilmektedir. 

Batık Tırnak Kendi Kendine Geçer Mi? 

Tırnak batması nasıl geçer sorusu bu problemi yaşayan kişilerin düşündüğü konuların neredeyse başında gelir. Zira ciddi bir ağrı oluşturur. Genellikle bu rahatsızlık tırnak kesimine dikkat ederek, hava alan rahat ayakkabılar giyildiğinde kendiliğinden geçebilir. Ayak tırnağının altına pamuk koymak, ayakları günde 3-4 kere ortalama 20 dakika ılık suda bekleterek kenarına temiz pamuk yerleştirmek de doğru büyümesine yardımcı olabilir.

Bunun dışında antibiyotik tedavisi de kullanılabilir. Ancak bunlar doktorun tavsiyesi ile olmalıdır. Ancak bazı durumlarda tırnak batması kendiliğinden düzelmeyebilir ve tırnak batması nasıl geçer sorusu akıllara gelir. 

Tırnak Batması Tedavisi 

Kendiliğinden düzelmeyen tırnak batmalarında, tırnağın bir bölümünün ya da tamamının çıkartılması düşünülebilir. Bu hastadan hastaya göre değişiklik göstermektedir. İlk önce ayak antiseptik solüsyon ile temizlenmekte, ardından da anestezik madde ile uyuşturulmaktadır. Tırnağın çekilmesi, tırnağın bir kısmının çıkarılması ve battığı kısmın düzeltilip dikilmesi, tırnak teli gibi birçok tedavi yöntemi mevcuttur. 

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27 Eki 2022 - 16:14 - Yaşam

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