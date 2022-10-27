27 Eki 2022 - 11:42- Belediyeler G: 27 Eki 2022 - 11:43

Ankara Haber; Keçiören'de Ev Ekonomisine Kadın Eli Değiyor...

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Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda çarşamba ve cumartesi günleri ücretsiz stant tahsisi yapılarak kurulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’nda Keçiörenli kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini kazanca çeviriyor.

Ankara Haber; Keçiören'de Ev Ekonomisine Kadın Eli Değiyor... mask
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Kadın istihdamının artırılması için kurulan pazardan elde edilen gelirler sayesinde üreten kadınların haneleri de bereketleniyor. El işi ürünlerini, süs eşyalarını ve birbirinden lezzetli yemeklerini kazanca dönüştürmekten büyük memnuniyet duyan kadınlar bu hizmetten dolayı Keçiören Belediyesine teşekkür ediyor.

Kadınların üretimle ve katma değer oluşturacak faaliyetlerle iç içe olmasını önemsediklerini, her fırsatta da onları desteklediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üreten Kadınlar Pazarı Türkiye’ye örnek oldu. Keçiören Belediyesi olarak kadın istihdamını önemsiyoruz. Bu nedenle kadınlarımız için ücretsiz satış alanı tahsis ediyoruz.

Her çarşamba ve cumartesi kurduğumuz pazarımızda el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştüren kadınlarımız ev​ ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Üretip, ürününü kazanca çevirmek isteyen tüm kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık.” dedi. ​
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27 Eki 2022 - 11:42 - Belediyeler

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