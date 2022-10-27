27 Eki 2022 - 13:34- Yaşam G: 27 Eki 2022 - 13:35

Kene Isırığı Kırmızı Et Alerjisi Yapıyor! Eğer Bu Belirtiler Varsa Dikkat!

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Ateş, halsizlik, eklem ağrıları… Kene ısırığı ile başımıza gelecek sağlık sorunlarına bir yenisi daha eklendi: Kırmızı et alerjisi! Kene ısırığı sonrasında bazı hastalarda kırmızı et alerjisi geliştiğini söyleyen Doç. Dr. Güzin Özden, “Başta ABD olmak üzere pek çok ülkede kene ısırığı sonrası daha önce sorunsuz kırmızı et tüketebilen kişilerde kırmızı et alerjisi geliştiği saptandı.
Kene Isırığı Kırmızı Et Alerjisi Yapıyor! Eğer Bu Belirtiler Varsa Dikkat! mask
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Kusma, karın ağrısı, ishal, nefes darlığı, bayılma gibi ciddi reaksiyonlar gelişebiliyor. Böyle bir durumda hastalar acilen bir alerji uzmanına başvurmalı ve kırmızı et alerjisi için tetkik edilmeli” diye konuştu.

Gün geçmiyor ki yeni bir alerji türü öğrenmeyelim. Kırmızı et alerjisi pek de alışılagelmiş alerji türlerine benzemiyor, kene ısırdıktan sonra ortaya çıkıyor ama diğer alerjiler gibi rutin hayatı çekilmez kılan semptomlara yol açıyor. Kusma, karın ağrısı, ishal, nefes darlığı, bayılma gibi belirtiler gösteren kırmızı et alerji hakkında bilgiler veren Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Üyesi Doç. Dr. Güzin Özden, kırmızı et alerjisinin az bilinen ve nadir görülen besin alerjilerinden biri olduğunu söyledi.  

Her yaş grubunda görülebildiğini söyleyen Doç. Dr. Özden, “Tüm memeli hayvanların etinde alfa gal (galaktoz-α−1,3-galaktoz oligosakkaridi) isimli bir madde bulunur. Kene ısırığı sonrası kişide alfa gale karşı alerji gelişir ve o zamana kadar sorunsuz memeli hayvanların etlerini tüketebildiği halde alerji geliştikten sonra kırmızı et yediğinde alerjik reaksiyonlar gösterir” dedi.

Kene ısırığı olmadan da bazı hastalarda kırmızı et alerjisi gelişebilir tüm hastalarda et alerjilerinin tam olarak nedeninin tam olarak açıklanamadığını da ekleyen Özden, “Az görülmesinin nedeni etin pişirilme sonucu alerjen oranının azalmasına bağlanabilir” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Kırmızı et alerjisi; et tüketimin hemen sonrasında gelişen kaşıntı, deride kızarıklık, dudakta şişme, karın ağrısı ve ishal ile gelişen “erken tip” veya 4-6 saat sonra kaşıntı kızarıklık kabarma, halsizlik, kusma, karın ağrısı, ishal, nefes darlığı, bayılma ile gelişen “geç tip” reaksiyonlar olarak ikiye ayrılıyor. Hızla ortaya çıkan belirtilerin şiddetli olma eğiliminin çok daha yüksek olduğunu ifade eden Özden, ancak kırmızı et tüketimi sonrası gelişen geç alerjik belirtilerin de şiddetli olma eğilimi olduğunu hatırlatıp uyarıyor: “Her kırmızı et yediğinizde şiddetli veya hafif fark etmeksizin bazı belirtiler yaşıyorsanız mutlaka bir alerji uzmanına başvurun ve kırmızı et alerjisi için tetkik yaptırın.” 

# Kene Isırığı Kırmızı Et Alerjisi Yapıyor! Eğer Bu Belirtiler Varsa Dikkat!, Kene ısırmasından sonra ne yapılmalı?, Kene zehirlenmesi ne zaman belli olur?, Kene alerji yapar mı?, Kene ısırması nelere sebep olur?
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27 Eki 2022 - 13:34 - Yaşam

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