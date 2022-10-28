Ankara Haber; Mamaklı Gençlerin Cumhuriyet Koşusu...

Mamak’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda Okullararası Kros Yarışmaları düzenlendi, ortaokul ve liselerarası yarışmada kıyasıya rekabet yaşandı.

Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi, Tuzluçayır Anadolu Lisesi, Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ege Mesleki Teknik Anadolu Anadolu Lisesi’nin katıldığı liseler arası koşu yarışmasında ipi göğüsleyen erkeklerde; Ege Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Muhammet Emin Arıkan olurken, kızlarda ise Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi’nden Sude Nur Yıldırım oldu.

Kıbrısköyü Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Bahtiyar Vahapzade Ortaokulu, Şehit Hasan Altın Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Şehit Ali Doğan Ortaokulu, 30 Ağustos Ortaokulu, Turhan Polat Ortaokulu, Şehit Melih Garip Ortaokulu, Sibel İsmet Çatık Ortaokulu, Vehbi dinçerler Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu, Ş. Suat Aloğlu Ortaokulu’nun katılımıyla gerçekleşen koşu yarışmasında ise; erkeklerde Ş. Suat Aloğlu Ortaokulu’n’dan Mustafa Çevik, kızlarda ise yine Ş. Suat Aloğlu Ortaokulu’ndan Gülay Boksör birinci oldu.

Koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyalarını Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti.

“Dereceye giren yavrularımızı kutluyorum”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhuriyet’imizin 99.yıl dönümünde gençlerimiz, Cumhuriyet Koşusu’nu başarıyla tamamladı. Dereceye giren yavrularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz önemi, değeri her fırsatta göstermek bizim asli vazifemiz” diye konuştu.